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連署捍衛民主聲明遭學界攻詰 黃德北：都是我看不起的學者

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
75名各界人士26日提出聯合聲明，發起人包含中央研究院院士陳培哲、左翼聯盟秘書長黃德北（右一）、學者馮建三（左一）、盧倩儀（左二）等人。（中央社）
75名各界人士26日提出聯合聲明，發起人包含中央研究院院士陳培哲、左翼聯盟秘書長黃德北（右一）、學者馮建三（左一）、盧倩儀（左二）等人。（中央社）

中研院院士陳培哲等75位學者提出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聲明，聲明發起人、左翼聯盟秘書長黃德北在臉書上繼續邀請大家連署並指，最近遭受學界人士攻擊、詰問，他完全不介意，都是他看不起的學術工作者，相信等到這段瘋狂的獵巫時代結束後，如果大家能維持初心一定可以平靜地坐下來談學論道。

黃德北表示，這幾天許多年輕朋友與學生會告訴他，網路上出現某位學界人士發文攻擊他們75名學者（實際上是76人），問他心情是否受影響？他說他還是平常心過日子，那些學者大多是他非常看不起，或不太看得起的學術工作者，他們的攻擊讓他完全不介意名譽會受損。

黃德北說，反而如果因此事，能透過他們的行為進一步曝露他們學術上與人格上被人看透、看低，有助於降低他們對台灣社會良性發展危害的影響，我認為反而是很有意義的事。

黃德北說，他沒有意願浪費時間跟這些人論爭，但像台師大台文系教授林芳玫這樣20多年來在民進黨執政期間吃香喝辣的政學兩棲學官，現在還要藉陸配網紅「亞亞」遭移民署廢止居留許可事件，吃我們75人的豆腐，藉此表忠心，他是絕對不會假以顏色的。

黃德北說，他當然還是會對少數昔日學術友人與同事，在網路上的發言感到遺憾，但他相信等到這段瘋狂的獵巫時代結束後，如果大家都能維持初心，一定還可以平靜地坐下來談學論道、吹牛侃大山。期待那一天來臨。

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