鍾文智發監前潛逃 黃國昌：高院偽造文書 綠委護航

連一鮑魚前負責人鍾文智炒股被判重刑，發監前棄保潛。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，本案堪稱世紀司法大醜聞，高等法院一再說謊，還涉嫌公然偽造文書，卻有民進黨立委在國會護航，提案幫忙推動修法除罪，質疑鍾文智是「綠色權貴」，要求司法院代理院長謝銘洋出面說明如何究責。

鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7000萬元，累計刑期30年5月定讞，台灣高等法院原本實施電子監控，詎料加保與未延長科技監控的裁定，未經公告、宣示與送達以致其有空檔逃逸，就連裁定書都是事後才補上，司法院坦誠疏失召開自律會啟動究責程序。

民眾黨立法院黨團上午舉行「縱放綠色權貴，不斷欺騙社會的司法院」記者會，黃國昌表示，鍾文智案堪稱世紀司法大醜聞，自己上周透過質詢公然戳破謊言，結果民進黨立委鍾佳濱、王義川公然在國會護航，竟然要求司法院不用回答問題，難道台灣是要走向專制獨裁、司法工具化的社會。

黃國昌指出，鍾文智涉案至今超過10年，過去憑藉其政界關係良好，寶和會槍手想要辦特見，一通電話就搞定典獄長，根本是有錢可使鬼推磨，而鍾文智在一審棄保潛逃，還能用他人護照出境兩次，二審更多次無理由聲請法官迴避，甚至找民進黨立委幫忙修法脫罪，「這種通天的本領，從政界到司法界，有人撐腰橫著走。」

黃國昌說，鍾文智去年10月被解除電子監控，根據司法院最近提供的回函，因為裁定增納2000萬元刑事保證金，因此沒有延長被告電子監控，然而經過他調閱相關紀錄，去年10月根本沒有任何裁定，而書記官直到今年3月28日才補做裁定書，記載的裁定日期為去年10月14日。

黃國昌直言，任何裁定未經公告、宣示與送達，絕對不會是正式裁定，司法院僅憑案件審理單當作裁定，承審法官私下通知被告辯護人，只要增加交保金2000萬元，就可以解除電子腳鐐設備，這是徹頭徹尾的違法黑箱，請司法院代理院長謝銘洋說清楚講明白。

黃國昌批評，等到整件醜聞東窗事發，司法院現在才開始裝忙，好像要召開自律會究責，麻煩先回答裁定在哪裡，因為這是公文書記載不實，而高等法院聲稱「合議庭前曾問過最高法院、檢察官看法，對於是否延長科技監控，兩單位回覆沒有意見」，現在證據已經浮上水面，檢察官兩次當庭反對，請問又是誰在帶頭散播假訊息。

黃國昌表示，司法院想要用謊言遮掩謊言，最後只會自己被謊言淹沒，縱放鍾文智就是最清楚的案例，從施壓法官到民進黨立委公然護航，「明明沒有裁定才幫忙說謊，就是一定要放走鍾文智」，希望司法院不要再說謊，也請司法院代理院長謝銘洋親自出來公開說明。