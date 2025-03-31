劉世芳：國土署414億預算遭刪或凍 必影響租金補貼

內政部長劉世芳今天說，國土管理業務編列新台幣414億元預算，原本租金補貼50萬戶，但今年暴增到75萬戶，不管遭刪或凍結10%，一定會影響年底租補預算支付，「有沒有說謊，請大家去確認」。

媒體報導，在野立委與行政機關因總預算問題多次交鋒，近期更因租屋補貼預算爭議再掀對立。民眾黨立委黃國昌29日說，劉世芳在民進黨舉辦的高雄宣講活動中，稱內政部租金補貼遭刪減一半以上，指控劉世芳公然造謠；國民黨團上午也將召開「戳破劉世芳謊言」記者會。

立法院內政委員會今天邀劉世芳列席，繼續審查「紀念日及節日實施條例草案」。

劉世芳會前受訪表示，當初國土署送出114年度預算書中，國土管理業務編列414億元，民眾黨立委黃國昌以黨團名義在內政委員會中提案，114年度國土署及所屬預算第3目國土預算編列414億元，不管是提刪除10%或凍結10%，這項預算最重要是希望行政院撥補給國土署與租金補貼、包租代管、社會住宅業務是同一目。

劉世芳說，經詢問主計單位、會計單位，當初在立法院有爭議的就是這一項；因為原本希望租金補貼是50萬戶，但今年暴增到75萬戶，因此在這樣的狀況下，不管是刪除或凍結，一定會影響年底租金補貼的預算支付。

劉世芳表示，截至今年3月27日，申請租金補貼已經累積有76萬戶，且這些數字都散見在政府機關的新聞稿、預算書中，「有沒有說謊，請大家去確認」。