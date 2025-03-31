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繼亞亞後2陸配離境期將屆 台灣國際家庭互助協會動態曝
陸配「亞亞」、「小微」、「恩綺」等人被檢舉在社群平台鼓吹武統，內政部移民署依法廢除3人依親居留權，「亞亞」已於本月25日自行離境，「小微」、「恩綺」期限則至今日12時止，曾聲援亞亞的台灣國際家庭互助協會今說，小微、恩綺未與他們聯繫，不清楚兩人動態。
「亞亞」劉振亞因涉及武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，亞亞25日離台前，先與台灣國際家庭互助協會前往內政部抗議，當晚在松山機場，該會也有派員陪同，在旁給予「亞亞」鼓勵。
除「亞亞」外，另兩名陸配「小微」、「恩綺」也被檢舉在社群平台上鼓吹武統，「小微」、「恩綺」依親居留權被廢除後，要求在今晚12時以前離境。
當時台灣國際家庭互助協會，因現身聲援「亞亞」，被網友質疑立場，引起輿論熱議，如今「小微」、「恩綺」離境期限將屆，該會動態備受關注。
今該會南部辦公室主任龍煒璿受訪表示，「小微」、「恩綺」並未與協會聯繫，不清楚兩人動態。
台灣國際家庭互助協會為2006成立的移民團體，主要提供新住民支持，也曾為台灣藏人家庭爭取生活權利，並非只支持陸配。
龍煒璿說，新住民在還沒取得國籍之前，身分都有脆弱性；「亞亞」當時是處於孤立無援的狀態，因此透過朋友找上協會，希望協會給予支援，只是過程中對「亞亞」家庭有很多抹黑跟揣測，移民署卻任由謠言在網路發酵，社會汙名化對兩岸、國際家庭是很大傷害。
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