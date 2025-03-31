陸配小微、恩綺離境期限將屆 移民署：持續關心中

繼陸配「亞亞」離境，「小微」、「恩綺」離境期限今夜12時將屆，內政部長劉世芳今早稱「一個訂好機票、一個猶豫不決」，移民署保持低調態度不證實，強調將依法辦理。

陸配「亞亞」、「小微」、「恩綺」等人遭檢舉在影音社群平台上鼓吹武統言論，內政部移民署等機關認定相關言論影響國家社會安定，違反兩岸人民關係條例等法規，廢除3人依親居留權並限期離境。

「亞亞」被令3月25日深夜12時前自行離境，她原本聲明「不會離台」，3月25日上午在民間團體陪同下，在內政部外開記者會陳情，要求內政部撤銷處分，晚間改變態度，稱「還是要尊重法律」、「想清清白白離開，會堂堂正正回來」，夜間自行搭機離境。

「小微」、「恩綺」則被限3月31日深夜12時前自行離境，否則移民署同樣將執行強制離境，2人前天各自帶著丈夫到總統府外，無聲高舉寫有「還我母親權」的布條，並遞交陳情書，警方獲報派員戒備，現場未有衝突發生。