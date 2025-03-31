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賴總統開會 討論美國新關稅盼穩定經濟發展

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

因應美國將推出的新關稅措施，總統府發言人郭雅慧今（31日）表示，賴清德總統昨（30日）傍晚於官邸，聽取行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君及台美經貿工作小組成員的簡報。

郭雅慧表示， 賴總統聽取了行政院就美國即將推出的對等關稅等相關措施，針對可能的各種稅率與措施等不同情境，進行模擬及推估可能的衝擊影響，以及預應方案的整備。

郭雅慧表示，賴總統感謝卓榮泰及行政團隊數月來的努力，和國安團隊合作無間，應對全球經濟與金融的各種不確定性；賴總統也請卓榮泰與國安會秘書長吳釗燮帶領行政及國安團隊，持續掌握最新情勢，縝密評估分析，以做出最好的因應，確保國家利益與經濟金融的穩定及發展，對於可能受到衝擊影響的產業，也務必給有力的支持與協助。

國安會 團隊

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