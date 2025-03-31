最新罷免民調 逾半國人對藍綠白失望 蔣萬安用12字回應

大罷免潮，聯合報最新民調，4成7民眾反對大罷免立委，不過4成3贊成，3成5民眾認為罷免是因民進黨未尊重新民意，4成2則怪罪在野黨過度杯葛。對於最新罷免民調結果，北市長蔣萬安今天重申，「為罷免而罷免傷害台灣民主。」

根據本報所做民調顯示，贊成罷免行動的民眾，3成8支持大罷免國民黨立委，僅2成6支持大罷免民進黨立委。其中，民進黨支持者有7成6支持大罷免藍委，但國民黨和民眾黨支持者並不熱衷罷免議題，分別有6成9和6成2不支持大罷免綠委的想法。

蔣萬安今天上午出席生生喝鮮乳政策說明會，媒體問蔣，逾半民眾不滿意藍綠白三個主流政黨的表現，其中國民黨不滿聲浪最高，近6成民眾表達失望；黨主席朱立倫又喊出罷藍委就是罷免韓國瑜，外界解讀召喚韓粉，是否也擔心會有反作用力？

蔣萬安今僅表示，他之前一直強調，為罷免而罷免，製造社會對立與仇恨，其實是傷害台灣民主。