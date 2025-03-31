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美日防長關切台海和平 林佳龍：合作捍衛民主制度

中央社／ 台北31日電

美日防長30日會面談及台海和平穩定的重要性。外交部林佳龍今天表示高度肯定，並強調將繼續與理念相近國家緊密合作，捍衛民主制度與普世價值。

日本防衛大臣中谷元與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）30日在防衛省舉行會談，關於中國，兩人都認為，反對中國在東海、南海試圖以各種力量及脅迫方式片面改變現狀的作法。此外，留意包含在台灣周邊的軍事情勢在內的共軍動向，強調台灣海峽和平穩定的重要性。

外交部上午發布新聞稿表示，這是繼2月的美日領袖峰會後，兩國再度強調對台海議題的重視，凸顯維護台海和平已是全球民主陣營的高度共識，也再次印證台海和平穩定對促進自由開放的印太願景不可或缺。

外交部長林佳龍高度肯定並歡迎美國與日本持續在各種重要國際場合，對台海和平穩定的堅定支持及關切中國挑戰全球秩序。

林佳龍強調，台灣將秉持「總合外交」的精神，繼續與理念相近國家緊密合作，捍衛民主制度與普世價值，並攜手打造「民主非紅供應鏈」，共促台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

台海 外交部 林佳龍

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