綠新北造勢引發藍綠互槓 江怡臻批卓榮泰造謠並質疑蘇巧慧「裝傻」

民進黨昨在新北市板橋辦「人民是頭家」政策說明會壓軸場，行政院長卓榮泰大談中央臂助新北建設，但財劃法修法後，地方拿走中央3753億，淡北道路、捷運三鶯線等，都是中央在做，「被拿走3000多億，我們還能做嗎？」

新北市議員江怡臻今反擊卓榮泰在宣講「公然造謠」，質疑在場的立委蘇巧慧「裝傻」，沒有為新北市民發聲。

民進黨昨在板橋第二運動場辦「人民是頭家」政策說明會，卓榮泰、內政部長劉世芳、勞動部長洪申翰、中央黨部祕書長林右昌、立委蘇巧慧等人出席，民眾冒雨聽黨政要角宣講。市黨部表示，昨有上萬人參與。

江怡臻指出，卓榮泰當眾表示，「淡北道路、捷運三鶯線、道路改善等，現在都是中央在做」，實際數據顯示，新北市政府在這些建設中的負擔比率相當高。她舉例，淡北道路總經費約103.4億元，地方政府負擔44.38億元，占比近一半；捷運三鶯線總經費約502億元，新北市政府負擔316.59億元，占比高達63%。她質疑「哪裡來的『都是中央在做』？」

此外，江怡臻也提到，新北市擁有全台最多的人口，超過400萬人，但普通統籌分配稅款及一般性補助款的人均預算卻是六都最低。她批評，卓榮泰在談到新北各項建設經費時，特別數次看稿，結果看稿念出來的還是假訊息，在場的蘇巧慧作為鶯歌選區立委，卻選擇沉默，未對相關言論提出異議，放任假訊息散播。

「新北市被中央吃豆腐，蘇巧慧不會抱怨，新北市人均預算過低，蘇巧慧不會反映，但為了民進黨，卻是什麼鬼話都會講。」江怡臻諷刺，蘇巧慧在宣講時表示，民進黨過去8年完全執政時「國會很正常」，她反酸「難道民進黨多數暴力砍勞工7天假很正常？強行開放萊豬很正常？擋攸關人命的疫苗很正常？」

江怡臻還對蘇巧慧喊話「巧慧，在妳心中，新北市的福祉，與民進黨的鬥爭，孰輕孰重呢？」

卓昨也暗酸新北市長侯友宜曾說「新北連道路建設的經費都不夠，想問侯市長，您沒收到中央補助款嗎，還是過去2年忙於選務，忽略地方事務？」卓還說，還好明年新北市就要換新人來接手，屆時中央新北合作，新北道路的錢就不會不夠。

國民黨新北市議員陳偉杰等人批評，本該中立的行政院部會首長來助講，拉抬罷免連署，宣講活動淪為林右昌、蘇巧慧初選暖身賽，民眾被執政黨當工具濫用，用遊覽車載來載去，灌輸妖魔化在野黨假訊息，還以「人民是頭家」為名，諷刺又反智。