【專家之眼】區桂芝老師的認同並無問題

基於歷史的原因，台灣的身分認同長期以來是一個多元且複雜的議題，其中「中國人」這一身分在不同的歷史時期與政治環境中，有著不同的詮釋與變遷。對於部分台灣人而言，「中國人」是血緣與文化的象徵，對另一些人來說，這可能帶有特定的政治意涵，甚至與自身認同有所衝突。

自1992年起，台灣開始民調，在這30多年的時間當中，中國人的認同鉅降，台灣人的認同驟升，形成鮮明的對比。其主要乃因台灣民主化與本土意識的興起，越來越多台灣人認為自己是「台灣人」，其來有自。此外，由於中國大陸的興起，吾人對於有關中國人認同的內涵已從「我族」變為「他族」，也無可厚非。

但依照中華民國憲法，台灣是中華民國的一部分，因此在政治上也是中國人，但在事實上不等於中華人民共和國，而法律層面另議。勿忘，當前中華民國仍舊是台灣人民的最大公約數。只因在中國人的認同上容易被混淆，尤其兩岸關係敏感，自然會產生一些被炒作的空間。

其實，北一女區桂芝老師認同自己是中國人的立場沒有錯，只是有心人刻意將其認同標的轉化為對岸，以至於紛爭四起。但區老師曾言，「若台灣不認中國的話，無法面對祖先」，此乃屬於文化層面的認同，若能與政治認同分開處理，可能比較沒有爭議。

台灣是我們安身立命的所在，大陸是台灣和平發展之所繫，兩岸都處於全球化的世界中，相互高度依存。為避免台灣意識與中國意識碰撞，若將兩種主張相互融合為「政治上的台灣人，文化上的中國人」，我們都是「台灣的中國人」，政治上台灣是中華民國的代稱，而中國人自屬於中華文化，是否恰當？值得探討。

由於身分認同的變遷受政治、經濟、社會等多重因素影響，例如中國大陸的崛起、兩岸關係的變化與美國對台政策等，都可能進一步影響台灣人對「中國人」身分的看法。無論如何，在全球化與數位時代，台灣的年輕世代有了更廣闊的視野與選擇，未來的認同發展仍將受到內外因素的影響。台灣的中國人認同，是一種尊重彼此的選擇與觀點，或許有助於社會和諧與兩岸共存。