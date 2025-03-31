卓揆針對翁曉玲索資 挨批戒嚴國會

行政院長卓榮泰前天公開表示，國民黨立委翁曉玲未來向行政院及各部會「所有」索資，都要行政院長同意才能提供，他昨點名重申，翁要求提供戰時糧食存放地點，已跨越國安紅線，絕不縱容。國民黨立法院黨團昨表示，卓公然限制權力，就是毀憲亂政、「戒嚴國會」，五權分立變成行政權獨大的威權獨裁制。

另外，陸配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論撤銷居留許可，25日晚搭機離台，「恩綺」及「小微」同樣遭移民署認定發表武統言論，最遲今須出境，卓榮泰強調面對大陸統戰滲透「三個一定」，並說「前幾天我們已經請1個出去了，接下來還有2個，會請她離開台灣」。

翁曉玲日前總質詢時，詢問卓榮泰「戰時民生必需品配售站」相關事宜惹議。卓昨出席民進黨新北場「人民是頭家」政策宣講會，再大談國安議題，提到翁曉玲要求農業部提供戰時糧食存放地點，已跨越國安紅線，翁索取任何國安相關資料，須經行政院核定才能送出。

卓還說，藍委陳玉珍希望開放中國大陸參與離島建設，政府不會輕易讓對岸勢力滲透台灣基礎建設，會嚴格把關國家安全，呼籲民眾當政府後盾。

對於卓榮泰將「親自把關」，翁曉玲則反嗆，卓榮泰是對她的質詢招架不住、「見笑轉受氣」，以機密當無能或想迴避的藉口，拒絕立委索資是心中有鬼。

國民黨團批評，卓榮泰此舉正式啟動「戒嚴國會」，就是標準的毀憲亂政，早已失去行政院長的格局及高度，淪為賴清德總統打壓台灣民主的劊子手。