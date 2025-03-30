比利時2025施政計畫關切台海 外交部盼共創印太和平
比利時外交部3月提交「2025年施政計畫」，重申支持維護印太和平，並對台海情勢表達高度關切。外交部今天表示，盼與比利時進一步深化雙邊交流與合作，共創印太區域的和平與繁榮。
外交部晚間發布新聞稿指出，比利時外交部3月向聯邦眾議院提出「2025年施政計畫」（Exposéd’orientation politique），重申支持歐盟於2021年發布的「歐盟印太合作戰略」政策文件以及維護印太區域的和諧與穩定。
外交部引述該文件，針對中國近年持續升高對台威脅，比國外交部指出中國不僅擴大在台灣周邊的軍事演習，並持續蓄意破壞台灣內部社會穩定；強調如果中國侵略台灣，將對歐洲的政治及經濟帶來嚴重衝擊，呼籲各方維持台海現狀，避免任何可能引發衝突的挑釁行為。
外交部另提及，比利時外長佩瑞弗（Maxime Prévot）3月26日回應聯邦眾議院外委會針對該施政計畫的質詢時，就中國近期升高台海周邊軍事活動表示擔憂，強調比國須對該區域情勢保持高度警覺，致力維護台海現狀。
外交部指出，這是繼今年2月比利時聯合政府於執政協議納入友台論述後，進一步對台海情勢表達高度關切，加上比國聯邦眾議院甫於3月20日以壓倒性票數通過「關切中國持續增加對台威脅決議案」，顯示維持台海和平穩定現狀獲得比國行政及立法部門的高度共識與支持。
外交部除對此表達高度歡迎，並表示，盼與比利時進一步深化雙邊交流與合作，共同守護以規則為基礎的國際秩序，共創印太區域的和平與繁榮。
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