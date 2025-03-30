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蔡正元控賴清德下令「拖走陳情婦」 總統府：惡意造謠

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
國民黨前立委蔡正元今（30日）在臉書指賴清德總統下令拖走當面陳情的婦人，總統府發言人郭雅慧晚間表示，全然無中生有，實屬惡意造謠。圖／台總統府提供
國民黨前立委蔡正元今（30日）在臉書指賴清德總統下令拖走當面陳情的婦人，總統府發言人郭雅慧晚間表示，全然無中生有，實屬惡意造謠。圖／台總統府提供

國民黨前立委蔡正元今（30日）在臉書指賴清德總統下令拖走當面陳情的婦人，總統府發言人郭雅慧晚間表示，全然無中生有，實屬惡意造謠。

蔡正元寫道：「媽媽的話：『我生孩子不是給你打仗用的。』ㄧ位媽媽當面對著賴清德喊，賴清德立刻叫人把她拖走。」並在底下與網友的留言往來中，附上2008年中彈身亡的空軍中士蔡學良母親尤瑞敏本月在台東，對賴總統陳情的即時新聞連結。

郭雅慧表示，賴總統22日前往台東參香，行程間聽聞尤瑞敏至現場陳情後，旋即安排於下一個行程點完成接見；後續尤瑞敏接受多家媒體採訪皆有相關報導，亦可佐證蔡正元描述不具真實。

郭雅慧指出，名嘴扭曲言論且幻想出不符事實的場景令人遺憾，總統府對此嚴正駁斥；呼籲特定名嘴發言應本於事實並善盡查證。

總統府24日表示，賴總統聽取尤瑞敏陳情內容後，已允諾將相關陳情資料交由國防部積極處理。

總統府發言人 蔡正元 賴清德

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