索資須同意？翁曉玲嗆卓揆「心中有鬼」 藍黨團也不忍開轟了

行政院長卓榮泰昨天公開表示，國民黨立委翁曉玲未來向行政院及各部會「所有」索資都要行政院長同意才能提供。國民黨立法院黨團表示，立委依憲法本來就有權索資，卓公然限制權力，就是毀憲亂政、戒嚴國會，還以御用大法官將官員說謊罰款條文宣告違憲，包庇行政院迴避監督，讓五權分立變成行政權獨大的威權獨裁制。

翁曉玲日前總質詢時，詢問行政院長卓榮泰「戰時民生必需品配售站」相關事宜惹議，卓榮泰要求各部會未來對翁曉玲索資須先經他同意才能給。翁曉玲今天嗆，卓榮泰是對她的質詢招架不住、「見笑轉受氣」，以機密當無能或想迴避的藉口，拒絕立委索資是心中有鬼。

國民黨團批評，卓榮泰此舉正式啟動「戒嚴國會」，就是標準的毀憲亂政，早已失去行政院長的格局及高度，淪為賴清德總統打壓台灣民主的劊子手。依據「中華民國憲法」增修條文第三條：「立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。」索資、文件調閱也是質詢權的延伸；現在卓榮泰公然限制、限縮各部會依法提供立委資料的權力及義務，說輕點是越俎代庖，說重點就是毀憲亂政、戒嚴國會。

國民黨團指出，立委不論在野黨、執政黨問政質詢，依「中華民國憲法」，行政院各部會、包括行政院長都有義務提供資料、答覆質詢；現在民進黨政府以御用大法官將國會改革五法中官員說謊罰款條文宣告違憲，就是包庇行政院迴避監督，縱容官員說謊、濫權，現在中華民國早已不是五權分立，變成行政權獨大的威權獨裁制。