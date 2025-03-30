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黃國昌批洪申翰護航濫用就安基金 勞動部明將對外報告

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
黃國昌今天指出，勞動部近5年濫用就業安定基金7224萬弊案，勞動部事後的處理，更是標準的官官相護，要求7224萬全都都應該要追回。聯合報系資料照片
黃國昌今天指出，勞動部近5年濫用就業安定基金7224萬弊案，勞動部事後的處理，更是標準的官官相護，要求7224萬全都都應該要追回。聯合報系資料照片

立委黃國昌今天指出，勞動部近5年濫用就業安定基金7224萬弊案，勞動部事後的處理，更是標準的官官相護，要求7224萬全都都應該要追回。勞動部回應，無論是審計部或者是檢調進行任何調查，勞動部的立場就是完全配合，會依審計結果進行後續處置，明將對外報告。

針對就安基金遭濫用一事，黃國昌說，勞動部部長洪申翰上會期說會去追回濫用的錢、會去問前勞動部長許銘春，結果這會期被質詢時馬上被戳破根本沒有，甚至連答應要提供勞動部函覆審計部的函文，質詢後就翻臉不給，公然在國會殿堂說謊耍賴，就是當前民進黨執政下政務官的水準，7224萬全都應該要追回。

勞動部對此回應，勞動部就業安定基金的改革是洪申翰部長上任後的工作重點，今年的1月3日已公布3面向6大策略作為的精進報告，已向外界跟立法院進行說明，也獲得一定的肯定，未來會加快改革腳步落實相關措施。

此外，針對過去就安基金是否有錯用跟濫用的情形，勞動部的態度一直以來非常清楚，就是絕不迴避。無論是審計部或者是檢調進行任何調查，勞動部的立場就是完全配合，該說明澄清、該認錯檢討，都勇於面對。

再者，3月21日下午，勞動部收到審計部來的針對勞動部聲復的函覆結果， 主要結論為，勞動部在2020至2024年共有7224萬6254元的就業安定基金在使用上與基金業務用途關聯性不高，屬公務預算支用範疇，並希望勞動部在30日內回覆。

最後，勞動部尊重審計部的審計結果，會依結果來進行後續的處置，勞動部已在3月28日下班前正式回覆審計部，至於相關詳細的情形，勞動部預計明天上班後會有正式的新聞說明。

勞動部 就業安定基金 洪申翰 黃國昌

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