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憂流失選票？傳警察人事條例政院擬不覆議 柯建銘：不幫違法違憲背書

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團立院黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影
民進黨團立院黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影

立法院修法提高警消等族群退休金，據了解，行政院原將覆議案排入27日院會議程，卻臨時抽換，傳出是因憂心流失選票，因此研擬不覆議。民進黨團立院黨團總召柯建銘今稱，違法違憲自始無效，還有什麼覆議好提？提覆議就是承認正當性，難道行政院這麼傻，要幫忙背書？

立法院會1月7日三讀修正「警察人員人事條例」部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得最高增至80%，能溯及既往，初估未來50年將減少挹注公務人員退休撫卹基金約1082億元；立法院3月24日將修正條文送至行政院，行政院最晚4月2日要提覆議。

據了解，行政院原先有意在27日院會拍板覆議案，卻臨時抽換表定議程，傳出背後與打擊警消、海巡士氣有關，也憂心流失選票。

柯建銘指出，「違法違憲自始無效，還有什麼覆議好提」，就和「選罷法」加身分證影本一樣，從委員會開始在野就悶著頭搞，提覆議就是承認其正當性，稱行政院不敢提覆議怕得罪警消，這是國民黨的想法，行政院也沒有這樣講。

柯建銘指出，各界以為賴總統、行政院長卓榮泰及他三人對於罷免要如何做沒有經過詳細討論嗎？行政院長卓榮泰在立法院稱刪預算是要消滅中華民國，國民黨刪了6000億元，又要花2300億元買票，又要通過「警察人事條例」，國家就破產，所以行政院不提覆議，行政院這麼傻？提覆議幫違法違憲背書？

柯建銘說，行政院長怎麼不知道國家已經破產，在立法院講那麼清楚，主計長怎麼「電」國民黨的，「整個行政院團隊不是在睡覺，等到最後一刻要殺你們（國民黨）。」

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