綠營「人民是頭家」新北場 閣揆卓榮泰率綠營大咖出席

民進黨今在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，除新北6名黨籍區域立委外，行政院長卓榮泰率勞動部長洪申翰、內政部長劉世芳、民進黨秘書長林右昌接連登台宣講。這是民進黨一系列宣講的壓軸，號稱拚萬人到場。現場也有多組罷免立委的團體設攤，綠營與罷團合流，相互助攻拉抬聲勢。

參與擺攤包括推動葉元之、李彥秀、傅崐萁、賴士葆、羅明才、丁學中、張智倫、林德福、洪孟楷、林沛祥、廖先翔等立委罷免案的團體。這些團體指出，近期國會亂象多，藍營立委的擴權行為引發民怨，挺身推動罷免，希望透過民意展現不滿。

行政院長卓榮泰猛轟國民黨與民眾黨聯手刪除預算，導致國家運作面臨嚴重困難，甚至危及國家安全與發展。卓還大酸市長侯友宜對中央資源視而不見，質疑他是否因忙於選務而忽略地方事務。

卓榮泰表示，此次預算刪減中，國防部購買軍事武器的經費被刪，軍艦、飛機的預算遭到凍結，導致軍方執行任務受阻。痛批國會對國防安全的態度令人憂心，讓國際社會懷疑台灣是否有決心與能力保護自己。