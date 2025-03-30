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砲火直攻這兩人！洪申翰登場新北宣講 喊話：願當台灣民主側翼

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨辦「人民是頭家」政策宣講，今天下午到新北是壓軸場，勞動部長洪申翰砲火直攻藍白黨團總召傅崐萁及黃國昌。記者劉懿萱／翻攝
民進黨辦「人民是頭家」政策宣講，今天下午到新北是壓軸場，勞動部長洪申翰砲火直攻藍白黨團總召傅崐萁及黃國昌。記者劉懿萱／翻攝

民進黨辦「人民是頭家」政策宣講今至新北市壓軸登場，勞動部長洪申翰砲火直攻藍白黨團總召傅崐萁黃國昌，並喊話要有台灣人志氣，對抗藍白的糟蹋，「我們很願意當台灣人民的側翼、民主的側翼、對抗中共的側翼」，一起守住台灣民主。

洪申翰致詞說，自己4個月前臨危受命，接下勞動部長，但奇怪的是傅崐萁卻說，要讓民進黨找不到人當部長？讓台灣人的政府找不到部長，對人民有什麼好處？結果傅崐萁帶十幾個藍委，跑到北京朝聖中國全國政協主席王滬寧、接受王任務，回台推國會擴權法案，想把五院變成只有立法一院，批評國民黨從來都不從台灣人角度想事情，都在服務中國。

洪指出，黃國昌曾說要保證刪預算刪到讓國人有感，如今總預算被亂刪、亂砍，新北市有240萬名勞工，占全台勞工五分之一以上，勞工福利對新北市非常重要。例如勞工若要請產檢假、陪產檢假，勞動部會補貼請假薪水；這是勞工民生必需，藍白一樣砍，更離譜是政府編100元，藍白刪除120元，「這是監督政府嗎？」根本是惡整人民、勞工。

洪申翰認為，台灣的民主自由，從來就不好走，常遇到挫折、危機，但每一次都是勇敢的台灣人跳出來拯救危機，從黨外、野百合、野草莓、太陽花運動，到現在的青鳥，每一次都是靠勇敢的台灣人站出來。這次台灣人看不下去，要用更大的行動拯救民主、守護民主。

「我們很願意當台灣人的側翼、當民主的側翼、當對抗中共的側翼。」洪申翰說，感謝公民團體及人民，沒有他們台灣民主守不住。台灣民主岌岌可危，需要大家一起合作、努力，互相支援及幫助。

側翼 傅崐萁 台灣人 洪申翰 黃國昌

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