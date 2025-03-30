批藍委洩漏機密、想開放中資進入離島建設 卓榮泰：絕不縱容

民進黨今在新北辦「人民是頭家」政策說明會，行政院長卓榮泰表示，行政院經濟發展委員會已確定北北基宜「首都圈環境廊帶」計畫，將透過海洋創新、觀光發展與科技創新，帶動區域經濟成長，提升薪資。卓抨擊藍委翁曉玲索取國安機密，陳玉珍希望開放中國企業進入台灣離島建設。他強調，政府一定會把關，若跨越國安紅線，絕不縱容。

在醫療方面，卓榮泰宣布，台北醫院急重症大樓將新增873床，強化北部醫療量能。政府今年編列551億元醫療預算，相較去年增加40%，展現對國人健康的重視。

針對水資源管理，政府推動系統性治水計畫，投入284億元建設汙水下水道，並編列71.46億元建設石門水庫阿姆坪防淤隧道，提升水資源調配能力。他表示，台灣漏水率已從2012年的19.55%降至2024年的11.99%，目標進一步壓低到10%以下，確保水資源有效利用。

在交通建設方面，卓強調，政府推動淡海輕軌、安坑輕軌與捷運環狀線，並促成捷運汐止東湖線規畫，未來台灣的軌道交通將更加綿密。他提到，淡江大橋的淡水端橋面已閉合，整座大橋將於今年底完工，總經費230.38億元，中央負擔超過6成。

在談及國家安全時，卓榮泰表示，國民黨立委翁曉玲要求農業部提供戰時糧食存放地點，已經跨越國安紅線，行政院絕不縱容，未來翁曉玲索取的任何國安相關資料都必須經過行政院核定才能送出，確保國家機密不被外洩。