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新北喊道路建設經費不夠 卓反譏侯：還好明年新北換新人接手

聯合報／ 記者劉懿萱張策／新北即時報導
民進黨今在新北板橋辦「人民是頭家」政策說明會。記者張策／攝影
民進黨今在新北板橋辦「人民是頭家」政策說明會。記者張策／攝影

民進黨辦人民是頭家政策宣講，行政院長卓榮泰批評新版財劃法，對中央不公平，細數中央在新北補助項目，指聽到新北市長侯友宜說「連道路建設經費都不夠」，反譏侯沒收到補助款，是忙於選務、忘地方事務？還好明年新北市就要換新人來接手，到時中央新北合作，新北道路的錢就不會不夠。

卓榮泰致詞細數這幾年中央對地方補助，對地方補助從2014年起5486億，到今年已經來到1兆50億，這幾年增幅達8成5，中央不是不顧地方財政，不僅總預算被刪，總預算也被分很多錢。如果依照新財劃法，地方會從中央拿走3753億，其中新北拿最多，未來長照3.0、擴大癌篩是中央要做，還有淡北道路、三鶯線、道路改善、停車場改善現在也是中央在做，「被拿走3000多億我們還能做嗎？」卓認為，財劃法對中央不公平。

卓表示，道路安全現有799處路口需要改善，在新北市就有109處，但很大部分都是市府自治事項，代表新北市府要自己做，中央自己撿起來做。可是最近聽到新北市長侯友宜說，連到道路建設經費都不夠，中央對地方補助很多、建設一直做，比如淡北道路補助59.02億、道路改善7年投入33.8億、三鶯線補助286.9億，還有停車場改善7年投入33.4億。

「請問侯市長沒有收到中央補助款嗎？補助款跑去哪？」卓榮泰反問侯是忙於選務，忘了地方事務，還好明年新北市就要換新人來接手了，到時中央新北合作，新北道路的錢就不會不夠。

侯友宜 卓榮泰 補助款 財劃法

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