開酸侯友宜「忙選務」 卓榮泰批藍白聯手刪預算：危及國家發展

民進黨今在新北板橋舉辦壓軸場「人民是頭家」政策說明會，行政院長卓榮泰猛轟國民黨與民眾黨聯手刪除預算，導致國家運作面臨嚴重困難，甚至危及國家安全與發展。卓還大酸市長侯友宜對中央資源視而不見，質疑他是否因忙於選務而忽略地方事務。

卓榮泰表示，此次預算刪減中，國防部購買軍事武器的經費被刪，軍艦、飛機的預算遭到凍結，導致軍方執行任務受阻。國會還凍結潛艦「海鯤號」50%預算，卓指出，立委徐巧芯竟說「等潛艦浮上來再給錢」，卓表示，海鯤號本來就是潛艦，不浮上來就是正常運作。痛批國會對國防安全的態度令人憂心，讓國際社會懷疑台灣是否有決心與能力保護自己。

在外交方面，外交部的國外旅費被刪減，導致外交官員無法出訪，國際上無法聽見台灣的聲音。卓榮泰質問，這樣的刪減是否讓台灣在國際場合喪失發聲機會？

針對電價問題，卓榮泰指出，政府已決定維持電價穩定，以保障民生與物價穩定，儘管近年來全球電價飆漲，台電仍努力控制成本。然而，台電仍為穩定電價而虧損嚴重，政府編列1000億元補助台電，確保供電穩定，卻遭兩大在野黨總召聯手刪除。

卓榮泰質疑，國民黨與民眾黨是否意圖讓台電無法維持營運，逼迫政府漲電價，藉此讓民眾反感，進而攻擊政府？他呼籲民眾支持政府，向國會爭取要回這筆補助，避免不必要的電價上漲。

卓提到，財劃法修法將導致中央資源被大幅挪用。他指出，從103年到114年，中央對地方的補助已經增加了85%，新的財劃法卻要再從中央拿走3753億元，許多中央在做的事情例如長照3.0、癌症篩檢擴大、道路改善與停車場建設等計畫都可能受影響。

卓指出，新北市長侯友宜曾說「新北連道路建設的經費都不夠，想問侯市長，您沒收到中央補助款嗎，還是您過去2年忙於選務，忽略地方事務？」接下來讓我們自己作主，新北道路的錢就不會不夠。

卓榮泰說，財劃法修法後，地方拿走中央3753億，淡北道路、捷運三鶯線等，都是中央在做，「被拿走3000多億，我們還能做嗎？」

新北12名區域立委中，藍綠各有6席，卓榮泰說，這是一場6比6的民主拔河，呼籲民眾，當民主需要您、國家需要你的時候，大家要一起挺民主保台灣，讓民主隊可以獲勝。

談到陸配亞亞被限期離境一事，卓榮泰說，前幾天我們已經請一位出去，接下來還有2位，若違反法律，一定嚴格處分。政府立場很明確，若跨越國安紅線絕不縱容。