印太戰略智庫6月4日公益演唱會 楊烈、黃明志登場歡唱

印太戰略智庫將於6月4日舉辦「挺自由愛台灣公益演唱會」，當天將登台的藝人今天合體召開記者會，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，挺自由是所有人、藝人與藝術家都在追求的事情，愛台灣藝人的舞台可能受到限制，這場演唱會可提供舞台。

印太戰略智庫下午舉辦「挺自由愛台灣公益演唱會」記者會，矢板明夫致詞時表示，不管台灣內外政治如何紛擾，「挺自由」是所有人都要追求的事，而「愛台灣」則是永恆的主題，特別是愛台灣藝人的舞台可能受到限制，所以這場演唱會可提供舞台，讓具有共同價值觀的人一起辦場嘉年華。

矢板明夫強調，這場演唱會策劃已久，演唱會收入在扣除相關經費後，將捐給「挺自由」、「愛台灣」的團體。

預計登台演唱的藝人楊烈出席記者會，現場演唱「如果能夠」，他表示，能夠為自由而唱是榮幸。

媒體詢問，是否擔心被國台辦列進「台獨打手」名單。楊烈直言，「不會擔心」，站出來的意願是本能，況且已經參加過許多類似活動，大家踴躍站出來是很崇高的事。

至於是否會邀請演藝圈參與演唱會，楊烈除表示會盡力，並話鋒一轉說，任何人要去中國發展就去，但不要找理由說「題材受限制」，台灣經過荷蘭、西班牙、日本等多國文化薰陶，是題材最多的地方。

藝人黃明志和王彩樺合作歌曲「蛇出來了」，引爆話題，這次也將粉墨登場。黃明志指出，他畢業回到馬來西亞發生很多事，最後決定回到台灣創作，「不會被查水表」；這首歌在馬來西亞不能播，謝謝台灣這塊土地給予創作空間，包括有趣、色色的東西都可納進創作，這在亞洲國家少見。

王彩樺則分享在寒流穿著蛇精服拍攝的艱辛，她表示，很榮幸跟鬼才歌手合作，且在台灣都可以自由發揮，黃明志更可將時事應用在創作上。

歌手豬頭皮現場演唱以已故前日相安倍晉三為靈感的歌曲，他指出，「挺自由」、「愛台灣」才會發起公民運動、舉辦這場演唱會，在不自由的地方，藝術創作沒有自由表達，但台灣很珍貴，「什麼死人骨頭的都可以唱」。

「挺自由愛台灣公益演唱會」將於6月4日登場，4月3日開始售票，演唱會將由媒體人馮光遠主持，網紅「盾牌牙醫」史書華鋼琴獨奏開場，除了上述藝人及網紅陳柏源（閩南狼PYC）將登台，矢板明夫、聯電創辦人曹興誠及網紅溫子渝（八炯）也會登台演講。