到柯文哲家鄉宣講…黃國昌怒斥綠營「濫用納稅錢」 開轟：造謠、抹黑

民眾黨「人民要當家」全民問政宣講新竹站今天在前主席柯文哲家鄉新竹市登場，多位立法委員接續宣講，怒斥執政黨違法亂紀，民眾黨主席黃國昌說，民進黨政府濫用人民納稅錢，還透過造謠、抹黑來包裝政策宣傳，還不斷告訴人民，「我（民進黨）要花的錢，人民不准監督，國會不准刪除」，民眾黨一定會站在第一線，跟專制獨裁的民進黨戰鬥到底。

今天現場吸引不少支持者，紛高喊「反惡罷、綠共」，前民眾黨主席柯文哲胞妹、醫師柯美蘭今也到場聲援。黃國昌在宣講前，先帶領黨公職發放「真相派報DM」、「血汗薪資袋」給在場支持者，希望大家成為「民主派報員」，傳遞正確資訊。

黃國昌說，今天大家在新竹市吹冷風淋雨，行政院長卓榮泰正率領浪費人民納稅錢的綠營官員在新北市舉行大型宣講，繼續散播假訊息。全世界不讓人民監督，國會不准刪除預算的國家，他只聽過中共與北韓，難道台灣要成為第三個這種國家嗎？

黃國昌指出，新竹市柯文哲的故鄉，也是民眾黨的家鄉，如今，當柯文哲的自由正被賴清德政府關押，無法替自己發聲，還在關押七個月後身體出現不適，相信大家的心情都很沉重，不過，柯文哲先前開庭時仍稱沒有因此喪失對人世間的熱情，因此，民眾黨的每一位支持者大家不要忘記，也不要放棄，要加倍努力過每一天，幫柯文哲奪回自由，也幫台灣人奪回民主自由。

黃國昌表示，在民進黨執政下，包括司法、執政效能、保護台灣的意志、自我反省的能力、守護民主的決心都失信於民，尤其是柯文哲尚未被定罪，卻被以有逃亡之虞關押在看守所，而連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7000萬元，累計刑期30年5月定讞，卻因司法院違失趁機落跑，實在離譜至極。