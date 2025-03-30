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召集人是他！緊急籌組「柯文哲醫療小組」 黃國昌籲北所盡快決定

聯合報／ 記者朱冠諭王駿杰／桃園即時報導
民眾黨立委陳昭姿今稱「柯p醫療小組正式成立」。黨主席黃國昌（圖）下午表示，他們已依羈押法規定提出申請，希望北所盡快決定。記者王駿杰／攝影
民眾黨立委陳昭姿今稱「柯p醫療小組正式成立」。黨主席黃國昌（圖）下午表示，他們已依羈押法規定提出申請，希望北所盡快決定。記者王駿杰／攝影

羈押中的民眾黨前黨主席柯文哲傳出現血尿等症狀，民眾黨立委陳昭姿今稱「柯p醫療小組正式成立」。黨主席黃國昌下午表示，籌組醫療小組早是現在進行式，他們已依羈押法規定提出申請，希望北所盡快決定。

民眾黨今下午在新竹舉辦第2場「人民要當家」宣講，陳昭姿致詞表示，「在這裡我告訴大家，柯文哲醫療小組正式成立」，並由曾任柯文哲老師的台大醫院退休內科教授謝炎堯擔任召集人

陳昭姿說，謝炎堯出來講話，沒人敢罵他，因為他很有權威性，接下來醫療小組的事情，他們會盡量來處理，「我們隨時可以開始運作！」

黃國昌接受聯訪時表示，醫療小組事實上在前幾天就已經開始籌組，是早就開始的現在進行式，昨天他們先請自費醫療，希望先讓謝炎堯看看柯文哲狀況，也跟其他醫師通力合作，給柯比較完整、全方位的身體檢查，否則柯一下子血尿、一下子心悸，身心都受到非常大的煎熬。

黃國昌表示，相信醫療小組的成員會越來越多，有非常好的醫生都會響應參與，最重要的還是希望，他們已經依照羈押法的規定，依法提出申請，這也是受羈押人柯文哲主席享有的基本權利，希望北所盡快針對申請做出決定。

柯文哲 民眾黨 陳昭姿 黃國昌

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