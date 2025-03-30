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趙少康嘆柯文哲「若當副手就沒事」 黃國昌：歷史已翻頁

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趙少康嘆柯文哲「若當副手就沒事」 黃國昌：歷史已翻頁

聯合報／ 記者朱冠諭王駿杰／桃園即時報導
趙少康感嘆柯文哲若當初接受副總統一職，如今一切風波都不會發生。民眾黨主席黃國昌（圖）下午回應，歷史一頁已經翻過去了，政治人物應齊心協力，帶領大家出來反抗台灣惡劣環境。記者王駿杰／攝影
趙少康感嘆柯文哲若當初接受副總統一職，如今一切風波都不會發生。民眾黨主席黃國昌（圖）下午回應，歷史一頁已經翻過去了，政治人物應齊心協力，帶領大家出來反抗台灣惡劣環境。記者王駿杰／攝影

國民黨今在台北市舉辦「還錢於民」政策說明會，資深媒體人趙少康致詞感嘆，如今台灣「最後悔的人」恐怕就是柯文哲，若當初接受副總統一職，如今一切風波都不會發生。民眾黨主席黃國昌下午回應，歷史一頁已經翻過去了，政治人物應齊心協力，帶領大家出來反抗台灣惡劣環境，才是重要的事。

國民黨今早在台北市松山區舉辦「還錢於民台北政策說明會」，黨內大咖輪番為國民黨立委徐巧芯、王鴻薇站台。趙少康致詞時感嘆，現在台灣最後悔的人是柯文哲，昨晚都戒護送醫了，如果當初答應擔任副總統，現在什麼事情都沒有了，「請大家為柯文哲報仇，反對罷免！」

民眾黨今下午在新竹舉辦第2場「人民要當家」宣講，黃國昌受訪時，被問到對趙少康說法有無回應，他表示，「我覺得過去的事情都過去了，歷史的一頁已經翻過去」。

黃國昌提到，現在真正重要的事情是，台灣人民怎麼站出來對抗民進黨專政獨裁，應該著眼於現在台灣惡劣的環境，每位政治人物都應該齊心協力，帶領大家站出來反抗、積極為人民創造更好未來，這才是現在真正重要的事情。

國民黨 柯文哲 黃國昌

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