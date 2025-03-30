綠新北造勢6綠委輪番登台 吳思瑤點名這3人諷「立院違憲三寶」

民進黨今下午在板橋第二運動場辦「人民是頭家」政策說明會新北場，今天雨勢不小，仍有不少支持者不畏風雨到場。擔任主持人的立委吳思瑤說，國會不討論就到社會討論，民進黨絕對是公民團體的最強側翼。吳也反諷，立院違憲三寶就是民眾黨黃國昌，及國民黨翁曉玲、吳宗憲。

今天舞台上標語寫著「國家要安全、台灣要向前」，新北6名區域綠委輪番登場宣講，立委林淑芳說，這屆立院多發出2000多張採訪證，幫派也在立院餐廳聚會，讓人擔心立委人身安全不保，中共透過立法院找到代理人，不知道藍營是笨還是壞，「我們只有一個手段，就是要大罷免大成功」。

立委李坤城說，F16-V空官要出國訓練，預算也被凍結，在野黨再怎麼野蠻，國家安全不能被打折，罷免案第二階段必須加快速度，把傷害國家安全、主權德立委統統下架。

立委吳秉叡說，天氣那麼濕冷，人民還是願意站出來，用意就是要保護台灣、要救台灣。吳秉叡暗諷說，國民黨總召傅崐萁動不動就赴對岸報告工作進度，這些人的行為根本是「背骨」。

民進黨立委蘇巧慧，張宏陸也正面臨罷免考驗，即將進入第二階段。蘇巧慧說，有近萬人齊聚，是因為對台灣憂心，擔心立院藍白正在摧毀台灣，藍白國會擴權被大法官認定為違憲，藍白卻還不知反省。

蘇巧慧說，藍白一起修的財劃法，變財政亂劃法，民眾福利反而減少，無法理解修改的邏輯到底是什麼？新北市原本是六都人均最少，後來人均變全台灣最少，連江縣一人人均23萬元，是新北人均的10倍，「這有道理嗎？」張宏陸說，不管哪一黨執政，民主是最重要的，呼籲百姓為了台灣未來必須挺身而出挺罷免。