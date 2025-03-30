綠新北造勢 蘇巧慧也到場…諷藍營「以罷制罷」是政治操作

民進黨今在新北舉行「人民是頭家」政策說明會，現場也聚集多個罷免連署團體。民進黨立委蘇巧慧受訪時強調，民進黨將把這股民意化為具體行動，與民眾一起守護台灣民主。同時批國民黨不檢討自己，反而用「以罷制罷」這種方式試圖保住自身席位，這樣才更引起民眾的不滿。

蘇巧慧說，儘管天氣又濕又冷，仍有這麼多人站出來，顯示大家對台灣局勢的憂慮，也展現守護民主的熱情。她表示，真的非常感謝今天到場的所有人，承諾會把這樣的熱情和擔憂，化成具體的行動，希望大家一起把台灣的民主守起來。

蘇巧慧指出，這場活動不僅是政策說明，更是一場公民行動的展現。許多公民團體到場設攤推動罷免連署，讓更多人了解國會擴權濫權的問題，也讓支持者有機會表達憂慮和訴求。她強調，過去幾個月來，這些公民團體犧牲假期和私人時間，投入行動，只為了確保台灣的民主能夠延續。對此，民進黨將會做「大家最堅強的後盾」，持續支持公民社會的努力。

針對國民黨近期發動反制行動，蘇巧慧批評，國民黨始終不願檢討自己的擴權濫權行為，反而推「以罷制罷」、推動公投方式來進行政治對決，試圖保住自身席位。她認為，這種做法只會加深人民的不滿，也正是讓民怨進一步升高的原因，呼籲國民黨應該誠實面對民意，傾聽人民的聲音，而不是試圖用政治操作來掩蓋問題。