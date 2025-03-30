市長暖身戰？林右昌、蘇巧慧同框新北宣講 問未來規劃兩人這樣說

民進黨辦「人民是頭家」政策宣講今至新北市壓軸登場，民進黨秘書長林右昌、身兼民進黨新北黨部主委的立委蘇巧慧，皆被視為參選新北市長熱門人選，兩人同台引發關注。林右昌說，國家面臨危難，現在並不是思考個人未來及選舉；蘇巧慧則表示，恢復國會秩序是今天齊聚一堂的目的。

蘇巧慧今提早抵達現場，媒體詢問新北場有號召萬人參加，是否擔心不夠踴躍？蘇說，今天天氣真的不太好又濕又冷，但是還是有這麼多民眾站出來，尤其每一個黨公職都帶著支持者到這裡來，是因為大家非常擔心台灣目前局勢，大家也非常熱情，希望能顧台灣救民主，所以今天不管來多少人，都非常非常地感謝；最重要的是，會把這樣的熱情和擔憂化成具體行動，希望大家一起把台灣的民主守起來。

外界認為新北宣講成為林右昌給蘇的考題，媒體也追問參選新北市長規畫？蘇說，今天在這裡所有人，不分是民進黨支持者，還是台灣公民，我想今天在這裡的每一個人，都是希望台灣引以為傲的民主可以持續下去，國會的秩序可以恢復，大家抱持著同樣的信念，也只有這個信念，讓大家同聚一堂，希望透過今天這個行動，恢復國會秩序，這是今天最大的目的。

林右昌則在蘇巧慧後腳抵達，被問及新北場人數塞不滿，是否不太好看？林否認，「我想沒有這個問題」，台灣有難所有人民站出來，雖然天下著雨，不過民眾非常踴躍，看到整個場子都已經爆滿，後面還有很多民眾正在進入，這是人民意志的展現，他非常感動，所以剛剛也向民眾致謝，台灣有難需要大家站出來，相挺真的非常的感動。