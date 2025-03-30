快訊

五月天首轟大巨蛋！8場日期全曝光 榮登霸主藏無敵彩蛋

市長暖身戰？林右昌、蘇巧慧同框新北宣講 問未來規劃兩人這樣說

聯合報／ 記者劉懿萱張策／新北即時報導
民進黨秘書長林右昌到場民眾喊話加油。記者劉懿萱／攝影
民進黨秘書長林右昌到場民眾喊話加油。記者劉懿萱／攝影

民進黨辦「人民是頭家」政策宣講今至新北市壓軸登場，民進黨秘書長林右昌、身兼民進黨新北黨部主委的立委蘇巧慧，皆被視為參選新北市長熱門人選，兩人同台引發關注。林右昌說，國家面臨危難，現在並不是思考個人未來及選舉；蘇巧慧則表示，恢復國會秩序是今天齊聚一堂的目的。

蘇巧慧今提早抵達現場，媒體詢問新北場有號召萬人參加，是否擔心不夠踴躍？蘇說，今天天氣真的不太好又濕又冷，但是還是有這麼多民眾站出來，尤其每一個黨公職都帶著支持者到這裡來，是因為大家非常擔心台灣目前局勢，大家也非常熱情，希望能顧台灣救民主，所以今天不管來多少人，都非常非常地感謝；最重要的是，會把這樣的熱情和擔憂化成具體行動，希望大家一起把台灣的民主守起來。

外界認為新北宣講成為林右昌給蘇的考題，媒體也追問參選新北市長規畫？蘇說，今天在這裡所有人，不分是民進黨支持者，還是台灣公民，我想今天在這裡的每一個人，都是希望台灣引以為傲的民主可以持續下去，國會的秩序可以恢復，大家抱持著同樣的信念，也只有這個信念，讓大家同聚一堂，希望透過今天這個行動，恢復國會秩序，這是今天最大的目的。

林右昌則在蘇巧慧後腳抵達，被問及新北場人數塞不滿，是否不太好看？林否認，「我想沒有這個問題」，台灣有難所有人民站出來，雖然天下著雨，不過民眾非常踴躍，看到整個場子都已經爆滿，後面還有很多民眾正在進入，這是人民意志的展現，他非常感動，所以剛剛也向民眾致謝，台灣有難需要大家站出來，相挺真的非常的感動。

至於有支持者有希望林參選新北市長，林認為，現在國家面臨很危難的時候，不管是內外都面臨非常多挑戰，在國際政治、地緣政治及國際經濟，都有非常大變動，需要很多大家去面對；在內部大家看到藍、白兩黨亂國會，造成非常大社會紛爭及不安，此時此刻需要的是大家去思考，能夠為台灣來做什麼，並不是去思考個人的未來還有選舉的部分，大家為台灣大家一起來努力。

身兼民進黨新北黨部主委的立委蘇巧慧出席新北政策宣講。記者劉懿萱／攝影
身兼民進黨新北黨部主委的立委蘇巧慧出席新北政策宣講。記者劉懿萱／攝影
立委蘇巧慧到場民眾喊加油。記者劉懿萱／攝影
立委蘇巧慧到場民眾喊加油。記者劉懿萱／攝影
民進黨秘書長林右昌出席新北政策宣講。記者劉懿萱／攝影
民進黨秘書長林右昌出席新北政策宣講。記者劉懿萱／攝影

林右昌 民進黨 蘇巧慧

延伸閱讀

代表總統贈匾三重玉京真法堂 林右昌籲團結守護民主

綠營罷免宣講新北萬人壓軸堪比造勢 林右昌、蘇巧慧較勁

民進黨南部首場宣講前進「總統本命區」 林右昌：顧好台南顧全台灣

與林右昌初選？ 蘇巧慧：中央黨部會對初選做最好的規畫

相關新聞

市長暖身戰？林右昌、蘇巧慧同框新北宣講 問未來規劃兩人這樣說

民進黨辦「人民是頭家」政策宣講今至新北市壓軸登場，民進黨秘書長林右昌、身兼民進黨新北黨部主委的立委蘇巧慧，皆被視為參選新...

張麗善談大罷免憂內耗 示警賴清德：「2026搞不好會輸更慘！」

雲林縣長張麗善今天接受一家媒體「大咖鏡來講」專訪，暢談目前國會朝野僵局、大罷免及未來是否投入新北市選戰等，張麗善認為現在...

翁曉玲酸「見笑轉受氣」藉機密迴避索資 政院反擊：法治國家基本要求

國民黨立委翁曉玲索資內容挨批竊取機密，行政院長卓榮泰通令各部會未來若翁索資一律要經他同意，翁今回嗆「見笑轉受氣」，以機密...

【重磅快評】揮劍拿掉立委職權 行政院長有這麼大嗎？

大罷免升溫，閣揆卓榮泰帶著光劍四處揮舞。為增添柴火，卓揆發言越見辛辣，昨天在高雄宣講時猛轟藍委翁曉玲，指翁向農業部索取國...

大和解撇「走火入魔」相擁秦慧珠 徐巧芯：別想見縫插針

國民黨立委徐巧芯身陷罷免案，同黨議員秦慧珠日前因政論節目廣告時，評論徐巧芯「走火入魔」引熱議。秦今天出席北市黨部舉辦的「...

綠新北造勢6綠委輪番登台 吳思瑤點名這3人諷「立院違憲三寶」

民進黨今下午在板橋第二運動場辦「人民是頭家」政策說明會新北場，今天雨勢不小，仍有不少支持者不畏風雨到場。擔任主持人的立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。