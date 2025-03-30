翁曉玲酸「見笑轉受氣」藉機密迴避索資 政院反擊：法治國家基本要求

國民黨立委翁曉玲索資內容挨批竊取機密，行政院長卓榮泰通令各部會未來若翁索資一律要經他同意，翁今回嗆「見笑轉受氣」，以機密當無能或迴避的藉口。行政院反擊稱，政府將站在保護國家機密、保障國家安全最前線，且立委索資須遵循政府資訊公開法及國家機密保護法，是法治國家基本要求。

翁曉玲日前在立法院施政總質詢時，詢問卓揆「戰時民生必需品配售站」相關事宜，遭部分民進黨立委質疑幫中共索取「戰時糧食機密地圖」，卓榮泰昨晚於高雄三民公園政策宣講會時，質疑翁向農業部索取國安機密「是要讓誰知道？」，未來翁要索資「我同意才能給。」

翁曉玲今天嗆，卓揆是對她的質詢招架不住，「見笑轉受氣」，以機密當無能或想迴避的藉口，拒絕立委索資是心中有鬼，害怕被查出更多弊案，這也創下憲政史上首例。

對此，行政院發言人李慧芝今日表示，依照「立法院職權行使法」規定，立法院會及各委員會向行政部門索資，皆有相關規定及程序，個別立委索資，也需遵循政府資訊公開法以及國家機密保護法等相關規定與審核程序，這是法治國家的基本要求。

李慧芝強調，鑑於翁委員很有可能再次索取涉及國家機密的相關資訊，為求慎重，卓院長表示將親自把關，以確保國家安全。

李慧芝表示，對於國家安全的重要資訊，政府一定會堅定立場，絕對不會站到後面去，行政院會站在保護國家機密、保障國家安全的最前線，也請委員尊重國家憲法與憲政體制，與國家與人民站在同一戰線。