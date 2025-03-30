闖藍活動被罵「混蛋」東社發言人：只是想跟朱立倫握手

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
黨主席朱立倫、北市長蔣萬安、選區議員秦慧珠、詹為元、李明賢、柳采葳等人出席黨部舉辦的還錢於民政策說明會。記者林麗玉／攝影
黨主席朱立倫、北市長蔣萬安、選區議員秦慧珠、詹為元、李明賢、柳采葳等人出席黨部舉辦的還錢於民政策說明會。記者林麗玉／攝影

國民黨立委徐巧芯、王鴻薇身陷罷免案，北市黨部今舉辦「還錢於民政策說明會」，台灣東社發言人陳財能今現身藍營的反罷免還錢於民政策說明會，朱立倫抵達會場時，陳財能上前似乎是要嗆聲，馬上遭在場員警團團圍住。

陳財能被員警團團包圍，陳說，只是想跟朱立倫握手，呼籲國民黨不要賣台，反遭現場的藍營支持者大罵「就是有你們這些『混蛋』。」

黨主席朱立倫、北市長蔣萬安、選區議員秦慧珠、詹為元、李明賢、柳采葳等人出席黨部舉辦的還錢於民政策說明會。蔣萬安表示，民進黨在各地宣講，假藉預算被刪，說沒有辦法提供衛生紙，但其實民進黨就是不願接受被監督、被批評，這一點大家都不能接受；還有民進黨假藉扣人家紅帽、製造社會對立、製造仇恨，就是要達到對人民言論審查的目的；這些我們都不能接受。

蔣說，尤其這段期間，大家看到民進黨推動大罷免，民進黨是要假藉罷免名義，要不斷重選重選，選到他們贏為止、選到國會過半，才是他們口中的民主，這是大家都不能接受的。

蔣也細數王鴻薇徐巧芯的問政、法案提案表現，大家有目共睹。包括王鴻薇是立法院記者聯誼會評鑑總體表現，全國一百多立委中第三名、也是雙料保證，口袋國會評鑑更獲得特優立委評定；徐巧芯也是立法院記者聯誼會評鑑問政表現第二名，這是各界對於她們問政、法律提案最大的肯定。

蔣萬安呼籲支持者，要勇敢站出來，反對惡意的罷免，站出來投下不同意票。

台灣東社發言人陳財能今再現身藍營的反罷活動，朱立倫抵達會場時，陳財能原想上前嗆聲，遭員警團團圍住。陳說，只是想跟朱立倫握手，呼籲國民黨不要賣台。記者林俊良／攝影
台灣東社發言人陳財能今再現身藍營的反罷活動，朱立倫抵達會場時，陳財能原想上前嗆聲，遭員警團團圍住。陳說，只是想跟朱立倫握手，呼籲國民黨不要賣台。記者林俊良／攝影

朱立倫 王鴻薇 罷免 蔣萬安

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