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大和解撇「走火入魔」相擁秦慧珠 徐巧芯：別想見縫插針

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
日前直白評論「走火入魔」說的議員秦慧珠，今天與徐巧芯同台，徐準備整把玫瑰送秦慧珠，兩人還在台上熱情、互相擁抱。記者林麗玉／攝影
日前直白評論「走火入魔」說的議員秦慧珠，今天與徐巧芯同台，徐準備整把玫瑰送秦慧珠，兩人還在台上熱情、互相擁抱。記者林麗玉／攝影

國民黨立委徐巧芯身陷罷免案，同黨議員秦慧珠日前因政論節目廣告時，評論徐巧芯「走火入魔」引熱議。秦今天出席北市黨部舉辦的「還錢於民」政策說明會， 與徐巧芯同台，徐特別準備整把玫瑰送秦慧珠，兩人還在台上熱情、互相擁抱。

徐巧芯說，國民黨是不可能被別人見縫插針，尤其這一陣子有電視台刻意放大一些(秦慧珠)直白的言論，不過她透露，她早就跟秦姐說過「我一點也不介意」，每個人有自己的問政風格，不同問政風格可以讓國民黨更多采多姿。

秦慧珠也熱情回應，很謝謝巧芯的心意與溫暖，國民黨是一個大家庭，「一榮俱榮，一損俱損」、「大家休戚相關，榮辱與共」，之前就常常一起辦活動，未來也會在這麼大惡罷時代，持續辦活動與選民說明。

徐巧芯也提到，她不是傳統典型的政治人物，不過她跟秦慧珠兩個人愛護中華民國的心是一模一樣，她們會一直站在一起，為國民黨、為中華民國努力。之所以送玫瑰，就是希望是傳播團結、傳播愛，永遠要用陽光與自信。

日前直白評論「走火入魔」說的議員秦慧珠，今天與徐巧芯同台，徐準備整把玫瑰送秦慧珠，兩人還在台上熱情、互相擁抱。記者林麗玉／攝影
日前直白評論「走火入魔」說的議員秦慧珠，今天與徐巧芯同台，徐準備整把玫瑰送秦慧珠，兩人還在台上熱情、互相擁抱。記者林麗玉／攝影

國民黨 徐巧芯 秦慧珠

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