張麗善談大罷免憂內耗 示警賴清德：「2026搞不好會輸更慘！」

雲林縣長張麗善今天接受一家媒體「大咖鏡來講」專訪，暢談目前國會朝野僵局、大罷免及未來是否投入新北市選戰等，張麗善認為現在的大罷免是惡性罷免，這對很多剛上任的新立委很不公平，令人心寒「2016搞不好會輸更慘！」；至於是否參選新北市場，張麗善則直言「應該不會！別想太多」。

張麗善被問到對於當下如火如荼展開的全國大罷免。她說，她當過立委也當了縣長，很清楚剛上任不久很多事都還在摸索，如果真的不適任或做得不好或有違背民意，被罷免接受譴責，沒話可說，但現在是不分青紅皂白也非理性罷免，所以才叫做惡性大罷免，其實早在去年2月1日就看到很多立委已萌生要做罷免的動作了，他們只是等待時機而已，但這對新上任才1年的新立委的確很不公平也太殘酷，實讓人心寒。

至於抗中保台是否會在南部持續發酵，張麗善認為，沒人願意上戰場，所以兩岸和平至關重要。假設只有一種聲音的話，南部的民眾也許會聽進去，但現在應該慢慢的轉變了，就像大家對總預算案子也知道沒有比之前少，甚至更多，至於哪些該刪的預算也都能理性看待，像老農津貼不也已領到了，民眾也慢慢理解，更會覺得對才做一年就要罷免人家的作法，未免太過分，這種聲音是有在發酵的，所以她認為這次民意會反撲，現在的聲音已慢慢平衡了。

因此，她提醒賴清德總統，應要思考怎麼樣免於內憂跟外患，安定民心推動更多福國利民政策才符合大家期待，她希望民進黨「不要整天只想政治，這會造成台灣更多內鬥內耗，這樣下去2026搞不好會輸更慘！」

對於張麗善是藍營唯一參加民眾黨釘孤支活動的縣市長，這與未來參選新北市長是否有關，張麗善表示，她與柯文哲沒有很深私交，出席民眾黨活動只是想表達司法是公平正義的最後一道防線，不能被瓦解、淪陷，應該要維持它的一個公平正義的準則。

至於被與參選新北市長做連結，張麗善說，她還是全心全意放在自己的故鄉，新北市還有很多更傑出的人才，至於國民黨將來如果賦予參選責任，她直言「我想應該不會，別想太多！」不過她強調，國民黨新北市如推出好的人選，還是希望能跟民眾黨團結，才有勝算。