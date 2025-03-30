329公主盃運動會泰北登場 台泰友誼深化延續

第29屆泰北329公主盃反毒青年運動會在泰北登場，駐泰代表張俊福及僑委會副委員長張良民受邀參加，2人肯定這項體育活動承載族群融合、社群團結與反毒理念，象徵台泰友誼的深化延續。

駐泰代表處發布新聞稿，第29屆泰北329公主盃反毒青年運動會29日在泰北邊龍光華中學登場，現場湧入來自泰北38個村落、逾5000位鄉親與選手共襄盛舉。

駐泰代表張俊福應邀出席，與僑務委員會副委員長張良民、中華救助總會理事長張正中、中華民國泰北孤軍後裔關懷協會理事長吳斯懷、清萊雲南會館會長顏協清、泰國華僑協會主席余聲清、泰國台灣商會聯合總會永遠名譽總會長郭修敏及僑務委員楊菁萍等多位僑界代表共同參與。

這場活動由泰國皇家陸軍上將阿塔彭（AuttapornBosuwan）擔任開幕式主席，並主持詩琳通公主（Princess Sirindhorn）御賜獎盃揭盃儀式。開幕前，全體與會者為28日地震的罹難者默哀3分鐘。

張良民致詞時指出，泰北與台灣之間有著深厚歷史情誼，「公主盃」不僅是泰北地區一年一度最盛大的體育活動，更承載族群融合、社群團結與反毒理念的精神象徵。

他肯定泰北百所華文學校在困境中堅持辦學，並感謝來自台灣的企業與僑領長期投入與支持，未來僑委會將持續攜手社會各界，協助泰北地區在教育、文化與經濟等方面取得更多發展成果。

張俊福致詞時表示，泰北公主盃運動會自1994年創辦至今已邁入第29屆，不僅促進青年強身健體、建立自信，更以具體行動響應泰國政府的反毒政策，發揮深遠社會影響。

今年賽事涵蓋籃球、羽球、乒乓球、鉛球、高爾夫球及馬拉松等多樣競技項目，張俊福表示，此活動獲得泰國詩琳通公主在2005年御賜獎盃，是對活動理念與實踐的高度肯定，更象徵台泰友誼的深化與延續。