柯文哲戒護就醫約2小時深夜送回 蘇一峰猜劇本：猜對了
民眾黨前主席柯文哲昨晚6時40分身體不適，當下量測生理數據，與平常無異因屬健康高風險個案，9時55分派員戒護外醫，當晚11時57分返回法務部矯正署台北看守所；北所今天表示，經醫師就其反映不適狀況及先前病症治療恢復情形檢查後，評估未達留院標準。
北所表示，會持續監測柯文哲健康並按醫囑照護，目前狀況穩定，將隨時注意身體變化，提供所需醫療資源；至於個案醫療情形，屬個人隱私，無法說明。
胸腔內科醫師蘇一峰昨晚於臉書表示，晚間10點台北看守所火速送柯文哲就醫，小草歡呼準備散去，但當小草散去了，12點又火速將柯文哲送回看守所。他說，個人猜劇本會是這樣，隨便照一張X光抽個血，還是不給做電腦斷層說沒事了（猜錯沒犯法吧），耍耍你們這些關心柯的人，因一般民眾能在急診留下來觀察甚至住院，柯是連觀察都不用。
蘇一峰今早又發文，「既然猜對一次，一樣再來猜劇本」，急診室如果是事先就預期要來的病人，常常先決定好要做什麼處理，等病人到急診醫師照辦就好，但柯文哲出來前，居然先開會三小時，看病卻只有一小時，你說呢？「當然是已經都討論好了」。
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