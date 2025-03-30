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谷立言會台友邦肯定邦誼 AIT：力挺台灣應對中國壓力

中央社／ 台北30日電
美國在台協會處長谷立言。聯合報系資料照
美國在台協會處長谷立言。聯合報系資料照

美國在台協會AIT）處長谷立言就任後與台灣友邦走得近，先後與瓜地馬拉駐台大使艾特維及巴拉圭外長拉米雷斯會面時肯定與台邦誼。AIT表示，美方支持各國擴大與台灣交往，也將持續支持台灣應對中國的軍事、經濟、資訊以及外交上的施壓作為。

根據AIT臉書，谷立言（Raymond Greene）26日與新任瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl EstévezLópez ）會面，就瓜地馬拉與台灣之間歷久彌新的外交夥伴關係進行討論，也感謝瓜地馬拉持續對台灣的支持，並期待進一步促進台灣與拉丁美洲之間的合作。

此外，去年11月27日谷立言與訪台的巴拉圭外長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）會面，並在AIT臉書發文表示，巴拉圭和美國共同支持世界各地的民主，包括協助強化台灣與國際社會的連繫。

對此，AIT發言人日前回覆中央社提問表示，美方支持各國擴大與台灣交往，台灣是可信賴且理念相近的民主夥伴，且世界各國及其公民都受惠於與台灣的官方與非官方夥伴關係。

AIT發言人重申，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）2月出訪瓜地馬拉時強調，瓜地馬拉在中美洲扮演民主定錨的關鍵角色，並明示持續支持台灣的重要性，也讚揚瓜地馬拉與台灣人民長久友誼關係。

AIT發言人強調，美國將持續支持台灣應對中國的軍事、經濟、資訊以及外交上的施壓作為，並與國際夥伴一起堅定支持台海和平與穩定，並反對任何片面改變現狀的企圖。

AIT 瓜地馬拉 美國在台協會

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