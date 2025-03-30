卓揆嗆未來索資須他同意 翁曉玲：對我質詢招架不住？

國民黨立委翁曉玲日前總質詢時，詢問行政院長卓榮泰「戰時民生必需品配售站」相關事宜惹議，卓榮泰要求各部會未來對翁曉玲索資須先經他同意才能給。翁曉玲今天嗆，卓榮泰是對她的質詢招架不住、「見笑轉受氣」，以機密當無能或想迴避的藉口，拒絕立委索資是心中有鬼，害怕被查出更多弊案，這也創下憲政史上首例。

翁曉玲的總質詢內容被部分民進黨立委質疑幫中共索取「戰時糧食機密地圖」，卓榮泰昨晚於高雄三民公園政策宣講會時，將砲火對準翁曉玲，質疑翁近日向農業部索取國安機密「是要讓誰知道？」卓酸說，沒權力叫她去站後面，但未來翁要索資「我同意才能給。」

翁曉玲於社群平台發文回擊酸卓「見笑轉受氣，是對翁曉玲的質詢招架不住了嗎？」她表示，卓上任時說新內閣一定是「溝通內閣」，但聽其言、觀其行，則是「杯葛內閣」、「造謠內閣」， 現在又多了 「機密內閣」的頭銜。

翁曉玲質疑，原來戰時民眾要找糧食，機關會回答說「機密」？ 除非秀出民進黨黨證當成是通關密語。卓榮泰現在只要面對不想回答或是沒能力回答的問題，就說是機密；真的好大官威，對立委問政的資料，竟然拒絕提供，可見是心中有鬼，怕大家查出更多弊案？

翁曉玲指出，當初國會改革法案增修「藐視國會」的罰則絕對是有必要的，只可惜被一群「保皇派」大法官封殺了修法，爾後還是要再修法，否則不足以制衡這種狂妄、無法無天的行政威權。

翁曉玲提到，話說回來，她對卓榮泰的關注沒那麼反感，甚至還有點得意，沒想到行政院上上下下這麼重視她的質詢， 對於所有提問索資都要經過院長核定，不也是一種尊榮？同時還創了憲政史上首例。

立委林沛祥也聲援翁曉玲，批卓榮泰「造謠一張嘴」，讓大家「闢謠跑斷腿」，明明翁問的是糧食安全儲存量跟民生必需品短缺時的銷售站，卻被卓惡意扭曲成「戰時糧食存放點」，如此抹黑甚至抹紅是必須負起政治責任的，且將致行政權及立法權對立，對國家未來絕對不是好事。