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柯文哲身體不適昨晚戒護就醫 1個多小時診治後已返北所

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北即時報導
民眾黨前主席柯文哲陷京華城案，昨天晚間因身體不適戒護就醫，但午夜前已返回北所。圖／報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲陷京華城案，昨天晚間因身體不適戒護就醫，但午夜前已返回北所。圖／報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭關押在台北看守所，昨天（29日）晚間北所接獲柯文哲反應身體不適，立即啟動醫療應變機制於晚間9時55分將柯戒護送往衛福部台北醫院。據了解，經1個多小時診治後柯文哲已於深夜11時30分離開醫院返回北所。

北所昨天晚間表示，經持續密集監測柯文哲健康，於晚間6時40分接獲其反映身體不適，立即按醫療處遇啟動應變機制，雖當下量測生理數據與平常無異，但因屬健康高風險個案，經聯繫合作醫院安排所需醫療資源後，於晚間9點55分派員戒護外醫。據了解，經1個多小時治療後，柯文哲已於昨天深夜11時30分在戒護下返回台北看守所。

北所重申從未拒絕讓特定被告就醫，惟任何被告外醫，均與戒護同仁共同面臨高度不確定風險。另外針對台灣民眾黨黨主席黃國昌代柯文哲律師遞送之自費延醫申請，北所將儘速依規定審核，會將柯文哲外醫後之最新健康情形，併由專業醫事人員審酌後再行回覆。

民眾黨主席黃國昌昨天下午前往台北看守所，要求北所同意申請自費醫生幫柯柯文哲治療，黃國昌遞出申請書給北所，並揚言靜坐。記者曾原信／攝影
民眾黨主席黃國昌昨天下午前往台北看守所，要求北所同意申請自費醫生幫柯柯文哲治療，黃國昌遞出申請書給北所，並揚言靜坐。記者曾原信／攝影

台北醫院 台灣民眾黨 柯文哲 風險

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