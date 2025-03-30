柯文哲身體不適昨晚戒護就醫 1個多小時診治後已返北所

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭關押在台北看守所，昨天（29日）晚間北所接獲柯文哲反應身體不適，立即啟動醫療應變機制於晚間9時55分將柯戒護送往衛福部台北醫院。據了解，經1個多小時診治後柯文哲已於深夜11時30分離開醫院返回北所。

北所昨天晚間表示，經持續密集監測柯文哲健康，於晚間6時40分接獲其反映身體不適，立即按醫療處遇啟動應變機制，雖當下量測生理數據與平常無異，但因屬健康高風險個案，經聯繫合作醫院安排所需醫療資源後，於晚間9點55分派員戒護外醫。據了解，經1個多小時治療後，柯文哲已於昨天深夜11時30分在戒護下返回台北看守所。