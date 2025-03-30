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柯文哲身體不適 昨晚戒護就醫

聯合報／ 記者林佳彣王長鼎張曼蘋／連線報導
民眾黨前主席昨晚9時55分由北所派員戒護就醫，在北所靜坐的民眾黨主席黃國昌和支持小草們開心歡呼。記者王長鼎／翻攝
民眾黨前主席昨晚9時55分由北所派員戒護就醫，在北所靜坐的民眾黨主席黃國昌和支持小草們開心歡呼。記者王長鼎／翻攝

民眾黨前主席柯文哲傳患病，柯妻陳佩琪發文提及會陪伴到柯生命最後一刻。民眾黨主席黃國昌昨大動作要求台北看守所讓柯自費就醫，北所一開始指柯生理指數正常，未達緊急就醫標準，晚間近十時傳出同意戒護就醫，北所也證實已安排到部立台北醫院就醫。

黃國昌昨要求北所回覆是否讓柯戒護就醫，北所說這兩天沒醫師，要等明天；黃昨天下午赴北所怒問「難道要把柯Ｐ關到死嗎」？拉白布條並抗議靜坐，遞狀要自費幫柯找醫生。

「希望民進黨政府、賴清德總統、法務部跟台北看守所，請你們有一點基本的人性。」黃國昌說，柯文哲健康欠佳，北所還是以非常傲慢的態度不讓柯就醫，這政府不僅是不遵守法治，連基本的人性都沒有，北所若繼續冷血用不人道的方式對待柯文哲，他會有行動，大家最卑微的要求是「請讓柯Ｐ看醫生」。

北所昨深夜表示，經持續密集監測柯文哲健康，於晚間六時四十分接獲其反映身體不適，立即按醫療處遇啟動應變機制，雖當下量測生理數據與平常無異，但因屬健康高風險個案，經聯繫合作醫院，安排所需醫療資源後，於晚間九點五十五分派員戒護外醫。在北所外靜坐的黃國昌和小草們聽到消息後開心歡呼。

北所重申從未拒絕讓特定被告就醫。另針對黃國昌代柯文哲律師遞送的自費延醫申請，將盡速依規定審核。

柯文哲 民眾黨 法務部 賴清德 陳佩琪 黃國昌

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