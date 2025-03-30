觀察站／俄烏戰讓美吃不消 台灣當自強

美國總統川普上任後，以國家利益為最優先，安全議題講究等價交換，美國只能賺，可不能蝕本，就連最親近的盟友也不例外。

從要求北約國家負擔起自己的國防支出，到對鄰居加拿大開刀，稱美國不該繼續保護加拿大，甚至一度稱美日安保條約不公平，在川普的交易邏輯中，美國可以出力，但必須是買賣關係。

川普會不會是一位偉大的總統尚未可知，但肯定是一名精打細算的商人。在如此思維之下，川普政府要求台灣大幅提高國防預算，甚至要求台灣支付「保護費」就再合理不過。

當然，這不光是川普的商人精神作祟，也是美國在俄烏戰爭之中所學到的深刻教訓。

據資深美國記者伍德華在「戰爭」一書中所述，烏克蘭在二○二三年軍事衝突的高峰，一個月就要發射十萬發一五五公釐榴彈砲，等於一天就要發射三千枚砲彈，而美國根本沒有足夠的彈藥存貨可補給烏軍。

美國雖然未曾投入軍隊到俄烏戰場上，但對烏克蘭的軍事承諾卻讓美國大感吃不消，更揭開美國軍事工業難以應付多重戰場的事實。

這也讓美方曾把腦筋打到台灣身上，包括美國眾議員克利什納穆希去年訪台時就曾提議台灣協助生產一五五公釐榴彈砲。

川普式的孤立主義，再加上美國在俄烏戰爭中得到的震撼教育，都讓美方希望看到台灣強化國防投資，而非一味期盼美軍在危急時刻馳援台灣。

台灣或許做不到美國所提的要求，將國防預算提高至占GDP十％，但與其打腫臉充胖子，或許須另闢途徑來展現台灣自我防衛決心。