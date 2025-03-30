谷立言2月曾會韓國瑜 關切國防預算

賴清德總統日前表示，在野黨刪減凍結國防預算，使國際友盟擔心台灣自衛決心弱化。消息人士表示，美國在台協會處長谷立言上任後，多次與藍營領袖交換意見，但從未質疑在野黨不重視國防。谷立言曾告訴立法院長韓國瑜，他曉得今年國防預算刪減幅度比往年還低，但提醒韓：有些外媒受既定印象影響，認為預算被砍很多。

涉外人士指出，美國在台協會都與國民黨主席朱立倫，或韓國瑜直接溝通，谷立言日前返美述職前，也曾與國民黨立院黨團接觸，雙方討論涉及國防預算刪減凍結一事。

國民黨國際部主任黃介正強調，友邦外交人士與國民黨談到預算，只會以專業角度，不會以政治目的去解讀。

黃介正說，我國憲政體制下，立院只能被動刪減行政部門的預算案，不像美國國會可以主動對某些領域增加投資。友邦外交人士也理解，在台灣，立委無法提出自認更合理的預算支用方式，因此刪減或凍結往往是向行政部門施壓、迫其協調的手段。

立院人士透露，韓國瑜參加川普就職典禮返國後，谷立言二月底曾到立院拜會韓，雙方討論範疇多元，內容也坦率深入。

美方關注的議題包括穩定供電、核電發展、全民防衛等。韓國瑜提及，比起其他領域，朝野對國防預算有相當共識，今年刪減幅度比往年還低。谷立言則說自己曉得，也會向華府強調此點，這些資訊都是公開數字。但他提醒韓，有些駐台外媒有不同想法，受到朝野爭議的既定印象，認為預算被砍很多。

一位國民黨團幹部說，未聽過谷立言對刪凍預算表達不同看法。黨中央希望對美關係要穩固，強化國防要支持，和黨團看法一樣，但因民進黨猛烈栽贓，部分黨籍立委憂慮，黨團認為沒必要受這種傷，於是經由協商，最後通過十億、凍結十億，等於全都過了，賴總統卻至今還在胡說八道。