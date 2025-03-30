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美學者：川普視台灣為對中籌碼

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美方要求台灣增加國防預算至GDP的10％，不過知台學者認為，台灣不太可能達成這個目標。圖為F16戰機。圖／聯合報資料照片
美方要求台灣增加國防預算至GDP的10％，不過知台學者認為，台灣不太可能達成這個目標。圖為F16戰機。圖／聯合報資料照片

美方要求台灣增加國防預算至GDP的十％，不過知台學者認為，台灣不太可能達成這個目標，並認為，台灣與其花大錢，更應該在國防支出和軍購上變得更有創意。

美國總統川普提名的國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）日前在他的聯邦參議院提名確認聽證會上表示，台灣應將國防支出增至GDP的十％，認為美國必須激勵台灣完成這項目標。若以中華民國一一四年度六四七○億元的國防預算計算，占GDP的十％約為二點六四兆餘元。

亞洲協會中國研究中心資深研究員高喜明（Simona Grano）表示，台灣現階段的國防預算離十％非常遙遠，未來能達到三％已是非常高的數字，她不認為台灣做得到，尤其台灣正面臨分裂的國會。

高喜明說，雖然國民黨與民眾黨有可能通過執政黨提出的國防預算，以爭取川普政府的好感，但民進黨至今很難與其他兩黨合作，在高喜明看來，十％的目標根本不用想。

知台學者、賓州大學Perry World House高級專案經理善學（Thomas J. Shattuck）表示，沒有國家打開開關，一夜間就達到占GDP十％的目標。善學說，台灣國防支出對應GDP的占比已經高於不少北約國家，但考量到兩岸的預算、人員和資源的不對稱性，台灣其實需要在國防支出和軍購上變得更有創意。

另外，亞洲協會（Asia Society）廿八日舉辦線上論壇，討論新的川普政府是否會改變對台政策。美國國際關係專家白潔曦（Jessica Chen Weiss）表示，川普政府的高層官員過去多表達挺台立場，但現在都在觀望川普的想法。

復旦大學台灣研究中心主任信強也認為，現階段還無法判斷川普的對台政策，尤其台灣問題還沒有出現在川普的優先事項上。

白潔曦表示，現在看來，川普延續其第一任的立場，仍將台灣視為對中政策的籌碼。白潔曦認為，比起拜登政府，川普不是非常在乎台灣，美國已經從拜登政府對台灣民主價值的支持，轉變為川普能從台灣榨取什麼利益為前提。如果川普願聽從其執政團隊的意見，那台灣會繼續被美國所保護；要是川普聽從自己的想法，那川普有可能與中國大陸達成某種協議。

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