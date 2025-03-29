內委會周一續審還假法案 全總調查528位勞工最想放這天

立法院內政委員會下周一繼續審查「紀念日及節日實施條例」草案，由於目前僅剩7個條文尚未取得共識，當天有機會將草案送出委員會。中華民國全國總工會先前也針對528位勞工進行相關調查，結果顯示勞工最想要新增的國定假日為小年夜。

全總於去年10月21日至11月4日，針對528位勞工最想新增哪些國假進行調查，前5名依序分別為，小年夜、勞動節、元宵節、元旦隔日、台灣光復節。該調查也詢問勞工，目前的國假中，是否覺得有哪幾天只需要紀念不需要放假，大部分勞工認為沒有，次多為228和平紀念日，再者才為兒童節。

該調查也詢問勞工，若國假在周二或周四的話，是否贊成以補班的方式放連假，有48.9%的勞工贊成，有46.6%不贊成，其餘為無意見、直接連放不需要補假等。

這份調查採線上問卷方式進行，由中華民國全國總工會透42個會員工會協助勞工填寫。參與調查勞工男女比為68.2%、31.8%，年齡區間以40-50歲最多人填寫，占整體比例的29.4%，其次為50-60歲，占比為29%，30-40歲占比則為22.9%。