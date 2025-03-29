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柯文哲身體不適！北所證實今晚戒護送醫 小草開心歡呼
民眾黨主席黃國昌今天下午赴台北看守所遞申請書，要幫柯文哲申請自費醫生，怒批「難道要把柯P關到死嗎？」看守所對面也聚集多位支持柯P的小草。今晚台北看守所表示，因今晚接獲其反應身體不適，經聯繫合作醫院已於9點55分送醫。據了解，柯文哲已送至衛福部台北醫院就醫。
台北看守所表示，經本所持續密集監測柯文哲的健康，於晚間6點40分接獲身體不適，立即按醫療處遇啟動應變機制，雖當下量測生理數據與平常無異，但因其屬健康高風險個案，故經聯繫合作醫院，安排所需醫療資源後，於晚間9點55分派員戒護外醫。
北所表示，本所從未拒絕讓特定被告就醫，但任何被告外醫，均與戒護同仁共同面臨高度不確定風險，為保障羈押安全及公正，雖受外界巨大壓力，仍難於事先貿然回應。
針對台灣民眾黨黨主席黃國昌代柯的律師遞送自費延醫申請，台北看守所強調，將儘速依規定審核，會將柯今晚外醫後之最新健康情形，併由專業醫事人員審酌後再行回覆。
柯文哲今晚9點55分由北所派員戒護就醫，在北所靜坐的民眾黨主席黃國昌和支持小草們開心歡呼，黃國昌則於今晚10點半從北所外搭車離開。
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