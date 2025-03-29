不只一個黃子佼 廖偉翔：提修法揭「高級會員」身分

藝人黃子佼持有未成年性影像案，影像來源「創意私房」的高級會員名單高達80名，藝人吳淡如在社群平台詢問網友，是否贊成公布名單並起訴，吸引高達6.5萬名網友按讚，國民黨立委廖偉翔今天也呼應吳淡如，並表示將提出修法讓高級會員們不能繼續躲在法律的陰暗處。

廖偉翔表示，利用傷害孩子的身心靈來滿足私慾、謀取暴利，甚至還有「點菜」機制，讓所謂的高級會員可以一而再、再而三的不斷地進行侵犯，這就是教唆犯罪，讓被害者陷入不斷受侵害的輪迴。

「當法律成為保護惡魔的工具時，難道就不應該檢討嗎？」廖偉翔說，創意私房案裡的這些高級會員們，利用了法律了漏洞，讓自己繼續逍遙法外；個資法保護了高級會員們的隱私，卻沒聽到被害者低聲的啜泣；個資法雖然是保護個人隱私不被公布與侵害，但法律應該保護好人，而非是協助惡魔的隱藏犯罪的利器。

廖偉翔指出，過去兒少性剝削條例未能參酌梅根法案的精神，公布性侵犯的個資，是立法例上的遺憾，他將參酌刑事訴訟法第86條公布通緝犯，以及道路交通管理處罰條例第35條第3、5項酒駕、毒駕累犯者公布其姓名、照片及違法事實，提出修正兒少性剝削條例修正草案，讓這些高級會員們不能繼續躲在法律的陰暗處。