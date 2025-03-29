曝柯文哲說自己恐關押到死 陳佩琪：民進黨可永遠執政

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，北院日前裁定延押2個月。柯文哲妻子陳佩琪表示，民進黨政府掌握司法、媒體 ，賞官位、給標案、養側翼，蹂躪台灣千千萬，手段兇殘，「應該是可以永遠執政了」，柯已多次表明在沒有證據下， 既然已經走到這地步，「他們只能選擇把他關押到死。」

陳佩琪今在臉書發文表示，柯文哲是一個救人無數的醫生，如今自己臨老頻病， 卻只能繼續忍受司法的摧殘和病痛的折磨，自己卻毫無改變的能力，多少人無語問蒼天，「這到底是一個怎樣的人權台灣？」

陳佩琪說，民進黨政府掌握司法、媒體 ，賞官位、給標案、養側翼，蹂躪台灣千千萬，手段之兇殘，應該是可以永遠執政了，「先生已經多次跟我表明在沒有證據之下， 既然已經走到這地步，他們只能選擇把他關押到死。」

至於高雄今有支持者辦祈福點燈晚會，陳佩琪說，感謝主辦單位的邀約， 因私人因素無法南下， 代先生謝謝大家。她也跟柯文哲隔空喊話，說晚上的音樂會希望他能感受到大家的祝福，得到心靈的慰藉，「我愛你，不希望你再受此折磨了！ 」