時代力量「二次創黨」曝新黨徽 王婉諭：重新再出發

時代力量今舉行「時力再出發」二次創黨記者會，同時發表新黨徽設計與新時代的主張。時代力量黨主席王婉諭表示，二次創黨後，全面組織調整，檢討過去、修正建立制度，重新設計黨內選舉制度，讓黨務運作更加透明、開放與民主，這次透過黨徽修正，向社會宣示時代力量重新再出發。

王婉諭表示，2024年選後，黨內啟動二次創黨工程，全面組織調整，檢討過去、修正建立制度，2025年1月的黨員代表大會，通過大幅度的黨章修正，重新設計黨內選舉制度，讓黨務運作更加透明、開放與民主；而3月黨員代表大會，再通過黨徽修正與「新時代的主張」，宣示時代力量重新再出發。

王婉諭指出，黨內修正黨徽的聲音始於2020年選後，2021年也曾委託設計，但未獲當時黨員代表支持，此次2024年重啟黨徽修正專案，終於在今年3月完成黨章修正，換上新黨徽。

王婉諭說明，新黨徽就是時代力量的NPP，「P代表的是每個人、每個點、每個力量，是people、是point、也是power，由人民聚集，產生力量，然後為人民發聲、為人民服務」；當每個人連結在一起，當每個點連成線，當線條有厚度、曲折，會有韌性的連結彼此，產生新力量。

王婉諭坦言，2015年創黨以來，已經很多年沒有系統性地向社會說明時代力量的主張，感謝新一屆黨員代表大會努力，通過「新時代的主張」，把追求主權、民權、平權，捍衛主權、追求平等、深化民主，邁向本土政黨分別執政在野的願景，清楚呈現給社會，積極回應台灣未來面對的挑戰。

王婉諭強調，時代力量會堅持進步本土道路，堅持做政壇的烏鴉、弱勢的靠山，堅持做一個青年參政、改變政治的平台，邀請更多人一起站出來，成為改變這個時代的力量，讓台灣成為一個安全、民主、平等的國家。