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「要關到死？」黃國昌幫柯文哲申請自費醫生 盤坐北所門口抗議

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「難道要關到死嗎？」 黃國昌赴北所幫柯文哲申請自費醫生

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午赴台北看守所遞申請書要幫柯文哲申請自費醫生，當場在白布條上噴字表達憤怒的陳情心意並靜坐抗議。記者王長鼎／攝影
「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午赴台北看守所遞申請書要幫柯文哲申請自費醫生，當場在白布條上噴字表達憤怒的陳情心意並靜坐抗議。記者王長鼎／攝影

「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午赴台北看守所遞申請書，要幫柯文哲申請自費醫生，他還當場在白布條上噴字表達憤怒並靜坐抗議，看守所對面也聚集多位支持柯P的小草。

台北地院裁定續押民眾黨前主席柯文哲2個月，但柯文哲卻因傳出血尿與腎結石狀況，柯妻陳佩琪昨說會陪伴柯文哲「到生命最後一刻」。民眾黨主席黃國昌表示，上午請柯文哲律師聯繫北所確認是否准許戒護就醫，但北所卻說這兩日沒有醫師，要等到本月31日。

「給柯P妥善的醫療」、「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午近5時親赴台北看守所遞申請書要幫柯文哲申請自費醫生，北所派員收下，但未表示任何回應。

黃國昌遞申請書後，在看守大門旁在白布條上以噴漆寫下憤怒的陳情心意。看守所對面也聚集多位支持柯P的小草，高舉旗幟大聲喊「支持柯P」。

新北市土城警分局表示，今天民眾黨主席黃國昌「個人靜區域」屬台北看守所範圍，將以維持北所人車出入安全為要；另台北看守所表示，於不影響人車出入安全下，尊重個人表達意見自由。

「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午赴台北看守所遞申請書要幫柯文哲申請自費醫生。記者王長鼎／攝影
「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午赴台北看守所遞申請書要幫柯文哲申請自費醫生。記者王長鼎／攝影
「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午赴台北看守所遞申請書要幫柯文哲申請自費醫生，看守所對面也聚集多位支持柯P的小草。記者王長鼎／攝影
「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午赴台北看守所遞申請書要幫柯文哲申請自費醫生，看守所對面也聚集多位支持柯P的小草。記者王長鼎／攝影
「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午赴台北看守所遞申請書要幫柯文哲申請自費醫生。記者王長鼎／攝影
「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午赴台北看守所遞申請書要幫柯文哲申請自費醫生。記者王長鼎／攝影
「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午赴台北看守所遞申請書要幫柯文哲申請自費醫生，當場在白布條上噴字表達憤怒的陳情心意並靜坐抗議。記者王長鼎／攝影
「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午赴台北看守所遞申請書要幫柯文哲申請自費醫生，當場在白布條上噴字表達憤怒的陳情心意並靜坐抗議。記者王長鼎／攝影
「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午赴台北看守所遞申請書要幫柯文哲申請自費醫生。記者王長鼎／攝影
「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午赴台北看守所遞申請書要幫柯文哲申請自費醫生。記者王長鼎／攝影

柯P 柯文哲 民眾黨

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