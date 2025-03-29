「難道要關到死嗎？」 黃國昌赴北所幫柯文哲申請自費醫生

「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午赴台北看守所遞申請書，要幫柯文哲申請自費醫生，他還當場在白布條上噴字表達憤怒並靜坐抗議，看守所對面也聚集多位支持柯P的小草。

台北地院裁定續押民眾黨前主席柯文哲2個月，但柯文哲卻因傳出血尿與腎結石狀況，柯妻陳佩琪昨說會陪伴柯文哲「到生命最後一刻」。民眾黨主席黃國昌表示，上午請柯文哲律師聯繫北所確認是否准許戒護就醫，但北所卻說這兩日沒有醫師，要等到本月31日。

「給柯P妥善的醫療」、「難道要把柯P關到死嗎？」民眾黨主席黃國昌今天下午近5時親赴台北看守所遞申請書要幫柯文哲申請自費醫生，北所派員收下，但未表示任何回應。

黃國昌遞申請書後，在看守大門旁在白布條上以噴漆寫下憤怒的陳情心意。看守所對面也聚集多位支持柯P的小草，高舉旗幟大聲喊「支持柯P」。

新北市土城警分局表示，今天民眾黨主席黃國昌「個人靜區域」屬台北看守所範圍，將以維持北所人車出入安全為要；另台北看守所表示，於不影響人車出入安全下，尊重個人表達意見自由。