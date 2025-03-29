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【即時短評】為反罷免棄鈔票就選票 五天假國民黨沒回頭路

聯合報／ 本報記者王千豪
大罷免來勢洶洶，國民黨推動民生法案降溫，其中備受矚目的就是攸關「還假於民」的「紀念日及節日實施條例」草案立法，藍營共識為歸還5天假。圖／聯合報系資料照片
大罷免來勢洶洶，國民黨推動民生法案降溫，其中備受矚目的就是攸關「還假於民」的「紀念日及節日實施條例」草案立法，藍營共識為歸還5天假。圖／聯合報系資料照片

罷免來勢洶洶，國民黨推動民生法案降溫，其中備受矚目的就是攸關「還假於民」的「紀念日及節日實施條例」草案立法，藍營共識為歸還5天假。然而，隨著立法推進，資方的壓力料將浮現，屆時，國民黨是否能扛住馬蔡兩朝都扛不住的壓力，還是在最後一刻收手，將牽動大罷免結局。

2015年勞基法修法，隔年元旦上路後將每二周工作總時數不得超過84小時，修改成每周不得超過40小時，當時處於執政末期的馬英九政府，考量假期過多對經濟的影響下，採取修正勞動法施行細則，將國定假日由原有的19日調整為12日，引發勞團抗議。

當時在競選總統的蔡英文承諾勞團不砍7天假，在國會中取得絕對多數的民進黨，為協助兌現承諾，讓「砍假命令」在立法院不予備查。不過，蔡英文就職後，民進黨態度出現180度大轉變，儘管高喊「勞工是民進黨心中最軟的一塊」，卻仍強推一例一休修法，大刀砍掉勞工的7天假，換位換腦，也凸顯出執政所需背負的壓力。

歸還7天假程序上其實不難，現行內政部主管的「紀念日及節日實施辦法」明定放假日，主要政府願意站在勞方立場，內政部就可以透過修改辦法，增訂放假日，但執政者始終不願意；也因此，當新國會呈現三黨不過半的局面時，反而讓7天假的討論浮現空間，再加上大罷免烽火，國民黨急需快速籠絡民心的法案反制，7天假雀屏中選。

不如執政黨要背負經濟發展壓力的國民黨，上至黨主席朱立倫，下至個別委員，幾乎全體一致力挺歸還7天假，朱立倫更是大動作舉行民調發布會，有高達57.7%支持，其中藍營執政的北北基桃更有高達60.8%支持，國民黨內政委員會召委牛煦庭則是快馬加鞭審查草案，力拚31日出委員會，距離立法僅一步之遙。

然而，隨著立法進程不斷推進，工商界的壓力必定不斷浮現，這些來自「金主」的意見，國民黨是否能扛住壓力，棄鈔票就選票，在這場罷免戰中獲得更多選民認同；反之，若國民黨最後選擇臣服於鈔票，落得縮頭的罵名，恐怕先得罪金主，再得罪選民，兩頭落空。

國民黨 壓力 罷免

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