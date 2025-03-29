赴北所幫柯文哲申請自費醫生 黃國昌：沒獲回應不離開

台北地院裁定續押民眾黨前主席柯文哲2個月，但柯文哲卻因傳出血尿與腎結石狀況，柯妻陳佩琪昨說會陪伴柯文哲「到生命最後一刻」。民眾黨主席黃國昌表示，上午請柯文哲律師聯繫北所確認是否准許戒護就醫，但北所卻說這兩日沒有醫師，要等到31日，因此稍後會到北所遞狀要求自費找醫生。

黃國昌今天上午出席活動時說，已要求柯文哲的辯護人聯繫北所確認，到底要不要讓柯文哲戒護就醫，若賴政府冷血到連這都不肯答應、北所仍傲慢拒絕，將有相對應行動。

黃國昌稍早在民眾黨台北市黨部黨員大會上說，北所雖說會再找醫師來看，但因為這兩日礙於沒有醫師，因此要等到下周一才能找。黃說，稍後待黨員大會結束後將會到台北看守所遞狀，柯文哲個性從未要求過任何特權，被羈押至今所有都是依法申請，「好意思說現在沒有醫生要等到周一？」

黃國昌說，他將會依照羈押法規定，「我申請自費找醫生給他看，我不會用到納稅人的錢，給他找醫生」，並表示稍後會去台北看守所門口坐著，若未得到北所回應以前不會離開。隨後，民眾黨秘書長周榆修則號召台下黨員稍後一起前往北所，黨員則大聲高喊「好！」