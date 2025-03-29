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聆聽青年政策需求 鄭英耀：青基法草案已公開徵詢意見

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
「公民對話」首場今於台北落幕，後續將有4月12日於國立中興大學、4月26日於國立中山大學及5月3日於國立台東大學等中南東部場次。圖／教育部提供
「公民對話」首場今於台北落幕，後續將有4月12日於國立中興大學、4月26日於國立中山大學及5月3日於國立台東大學等中南東部場次。圖／教育部提供

為了解青年對於切身政策的想法，與其對「青年政策白皮書」的期待，教育部鄭英耀今參與公民對話活動，並提到「青年基本法草案」已在公共政策網路參與平台——眾開講，公開徵詢青年意見，期待青年能夠充分提供意見。

為擘劃支持青年發展的整體藍圖，將研訂青年政策白皮書，教育部今辦理「公民對話」活動，行政院政務委員史哲、教育部長鄭英耀、教育部青年發展署長陳雪玉共同出席，期待透過公民對話的充分討論，了解青年對於切身政策的想法，與其對白皮書的期待，使白皮書更能符合青年的需求。

史哲表示，青年政策白皮書攸關青年的發展，政策需要多方對話外，在政策對話同時，青年政策也在執行。賴總統上任之後，積極推動國家希望工程——投資青年生涯，支持多元發展，其中青年百億海外圓夢基金計畫，就是利用國家力量支持青年走出去，另外還有文化幣等政策亦代表政府對青年的重視及支持。相較其他政策，青年政策最需要永續性，這個時代是設計給大家，也是設計給未來」。

鄭英耀則提到，政府對青年發展相當重視，「青年基本法草案」已在公共政策網路參與平台——眾開講，公開徵詢青年意見，攸關青年未來的發展，期望青年能夠充分提供意見。青年政策將透過分區公民對話廣徵青年的意見，讓政策能更對於年輕人全面地支持，像是工作、學習、家庭、育兒等，甚至青年圓夢等。

「2025青年政策白皮書『公民對話』」首場今於台北落幕，後續將有4月12日於國立中興大學、4月26日於國立中山大學及5月3日於國立台東大學等中南東部場次。

為擘劃支持青年發展的整體藍圖，將研訂青年政策白皮書，教育部今辦理「公民對話」活動。圖／教育部提供
為擘劃支持青年發展的整體藍圖，將研訂青年政策白皮書，教育部今辦理「公民對話」活動。圖／教育部提供

教育部 鄭英耀 青年

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